- 05 Oca 2023 - 11:01

Tadilat yaparken canlarından oluyorlardı

Gebze ilçesinde lokantada tadilat yapmak isteyen iş yeri sahibi 2 kişinin üzerine taşıdıkları döner ocağı düştü.

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Olay, dün akşam saatlerinde Mustafa Paşa Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'nde bulunan lokantada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde tadilat yaptırmak isteyen Mehmet H. ile Ferit H., tezgahın üzerinde bulunan döner ocağını taşımak istedikleri esnada ayakları kaydı. Döner ocağı, Mehmet H. ile Ferit H.'nin üzerine düştü. Döner ocağının üzerinde birikmiş kızgın yağlar da üzerlerine dökülen iş yeri sahipleri yaralandı. Kızgın yağlar ikilinin vücudunda kısmi yanıklar oluşturdu. Sesleri duyan çevredeki esnaf, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
# Olay, sağlık

05 Oca 2023 - 11:01 - Asayiş

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