Otomobil çalılık alana savruldu: 1 Yaralı

Kaza, İzmit ilçesi Ayazma Mahallesi Kurtuluş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.T. (60) idaresindeki 41 GL 553 plakalı otomobil sürücüsünün yolun ıslak olması sebebiyle kayganlaşa yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı. Ardından kaldırımda bulunan ağaca çarparak durmayan otomobil 10 metre sürüklenerek çalılık alana savruldu. Kazayı gören sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde bulunan ve yaralanan E.B.’yi (19) ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa alarak hastaneye götürdü. Kaza sebebiyle araç kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.