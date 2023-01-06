Otomobil çalılık alana savruldu: 1 Yaralı
İzmit ilçesinde yolun ıslak olması sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü kaldırıma çıktıktan sonra ağaca çarptı. Yaklaşık 10 metre sürüklenen otomobil çalılık alana savruldu, kazada bir kişi yaralandı.
Kaza, İzmit ilçesi Ayazma Mahallesi Kurtuluş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.T. (60) idaresindeki 41 GL 553 plakalı otomobil sürücüsünün yolun ıslak olması sebebiyle kayganlaşa yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çıktı. Ardından kaldırımda bulunan ağaca çarparak durmayan otomobil 10 metre sürüklenerek çalılık alana savruldu. Kazayı gören sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde bulunan ve yaralanan E.B.’yi (19) ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansa alarak hastaneye götürdü. Kaza sebebiyle araç kullanılamaz hale geldi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
06 Oca 2023 - 09:09 - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.