- 06 Oca 2023 - 09:12

Yaşlı adam evinde ölü bulundu

İzmit ilçesinde 63 yaşındaki bir kişi evinde ailesi tarafından ölü bulundu. Jandarma ekipleri yaşlı adamın şüpheli ölümünü araştırıyor.

Büyütmek için resme tıklayın

Olay, akşam saatlerinde Karaabdülbaki köyünde bulunan sitedeki iki katlı evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eve gelen Hayali Ersoy’un (63) ailesi, onu yerde hareketsiz yatarken buldu. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen sağlık ekipleri, Hayali Ersoy’un hayatını kaybettiğini belirledi. Hayali Ersoy’un cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
# sağlık, jandarma, Olay

06 Oca 2023 - 09:12 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.135.935 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 7 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Dorseyi açan polis şoke oldu mask
Dorseyi açan polis şoke oldu
Yaşlı adam evinde ölü bulundu mask
Yaşlı adam evinde ölü bulundu
Otomobil çalılık alana savruldu: 1 Yaralı mask
Otomobil çalılık alana savruldu: 1 Yaralı
Tadilat yaparken canlarından oluyorlardı mask
Tadilat yaparken canlarından oluyorlardı
İş yeri alev alev yandı mask
İş yeri alev alev yandı
"Bununla işimiz var" deyip bıçakladı   mask
"Bununla işimiz var" deyip bıçakladı  

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL