- 06 Oca 2023 - 09:16

Dorseyi açan polis şoke oldu

Kocaeli’de durdurulan tırın dorsesinde branda ve boruların altına gizlenmiş 150 düzensiz göçmen yakalandı.

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Olay, Kartepe ilçesi Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi Ülker Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 06 DK 4226 plakalı tırı durdurdu. Polis ekiplerince tırın dorse kısımda yapılan incelemelerde branda ve boruların arasına saklanmış halde 150’ye yakın yabancı uyruklu düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Olay yerine hemen çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Ardından göçmenler dorseden indirilip bölgeye gelen Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait 2 otobüs ile Yarımca Polis Merkezi'ne götürüldü.
# emniyet, Kartepe, Olay, polis

06 Oca 2023 - 09:16 - Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
02

Gökhan H. - GELSİN GELSİN ELEMAN BULAMIYORUZ YOKSA BİZİM TÜRKLERE KALSAK ESNAF İŞVEREN YANDI. BİZİMKİLER ELİNDE TELEFON AYLIK BEĞENMİYOR

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 06 Ocak 09:51
03

Gerçekler - @Gökhan H. 02 nolu yoruma cevabı: Sana sömürecek köle lazım anlaşılan

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 06 Ocak 10:40
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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