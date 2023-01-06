Oto galeriye silahlı saldırı: 2 yaralı

Olay, Körfez Mahallesi D-130 Karayolu üzerinde bulunan bir oto galeride meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oto galeriye silahla ateş edildi, dükkan sahibi M.E. ile yanındaki B.D. yaralandı. Şahıslardan biri göğsünden yaralanırken, zanlı ise olay yerinden kaçtı. Kanlar içinde kalan M.E. ile B.D., kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Polis ekipleri ise olay yerinde incelemeler yaptı.

Öte yandan, M.E.'nin 22 Aralık 2021 tarihinde silahla yaralandığı, olaya ilişkin tutuklanan 3 kişinin cezaevinden yeni tahliye olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.