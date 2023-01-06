- 06 Oca 2023 - 18:03

Genç kızların kavgasında bir kadın kız çocuğunu bıçakladı

İzmit ilçesi Kent Meydanı üzerinde tartışan genç kız grubundan bir kadın 15 yaşındaki kız çocuğunu bıçakladı. Olayın ardından 100 metre kaçabilen kadın yakalanarak gözaltına alındı

Cihat Polat
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Olay saat 17:00 sıralarında İzmit Karabaş Mahallesi Şehabettin Bilgisu Caddesi üzerinde bulunan kent Meydanında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre meydan üzerinde ağız kavgası yapan 2 genç kız grubu arasındaki tartışma büyüdü. Taraflar birbirlerine girmesi sonucu S.B.(20) yanında bulunan bıçakla G.B.(15)’yi kalçasından bıçakladı. S.B. olayın ardından kaçarak uzaklaşmaya çalıştı. Bu esnada meydanda bulunan devriye polis ekibi 100 metre kaçamadan S.B.'yi yakalayarak gözaltına aldı. İhbar üzerine olay gelen sağlık ekipleri tarafından G.B. Umuttepe Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınırken S.B. olayın görgü şahitleri polis merkezine götürüldü.
# polis, sağlık, genç, Olay

06 Oca 2023 - 18:03 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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