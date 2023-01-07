- 07 Oca 2023 - 17:14

Kağıt gibi ezilen kamyonun şoförü hayatını kaybetti

Sakarya-Kocaeli il sınırında gece saatlerinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak istinat duvarına çarpan ve adeta kağıt gibi ezilen kamyon içerisinde sıkışan Beytullah Tepepınar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Kaza, gece saatlerinde D-100 karayolu Sakarya - Kocaeli il sınırı Eşme mevkiinde meydana gelmişti. İstanbul istikametine doğru seyir halinde olan Serhat Y. idaresindeki 03 VP 092 plakalı et yüklü kamyon sürücüsünün kontrolünden çıkarak istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle adeta kağıt gibi ezilen kamyon sürücüsü Serhat Y. ile yanında yolcu olarak bulunan Beytullah Tepepınar (29) yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Sakarya ve Kocaeli’den çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerce yaralılar sıkıştıkları yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazada ağır yaralanan Beytullah Tepepınar, sağlık ekiplerince bölgede yapılan ilk müdahalesi sonrasında Sakarya’da hastaneye kaldırıldı. Tepepınar, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tepepınar’ın cenazesi memleketi Afyonkarahisar’a nakledildi.
# polis, itfaiye, Olay, sağlık, jandarma, kaza, Sakarya

07 Oca 2023 - 17:14 - Asayiş

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