Eski sevgilimle konuştun kavgasında kan aktı: 2 yaralı

Olay 22:30 sıralarında İzmit Karabaş Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde bulunan Kent Meydanı'nda meydana geldi. Meydanda arkadaşı ile yürüyen E.Ç. ve E.Ö. yine meydan üzerinde duran bir Y.A. isimli şahıs ve yanındaki arkadaşları ile karşılaştı. E.Ç., eski kız arkadaşı ile görüştüğü gerekçesiyle Y.A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile taraflar tekme yumruk birbirine girdi. Bu esnada devriye atan yunus ekiplerinin gelmesiyle karşı taraf olay yerinden kaçtı. Üst araması yapılan E.Ç. ve E.Ö. şikayetçi olmamaları üzerine meydandan ayrıldı. Yaklaşık 15 dakika sonra meydanın 200 metre ilerisinde bulunan Saraybahçe karakolunun karşısında bulunan Şehit Fahrettin Mutaf parkında tekrar karşı karşıya gelen grup tekrar kavga etmeye başladı. Kavga esnasında karşı taraftan bir şahıs E.Ç. ve E.Ö.'yü bıçakla yaraladı. Olayın ardından yaralanan 2 genç karakola doğru kaçarken şahıslar ters istikamete kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Polislerin ihbarı üzerine ambulansla 2 yaralı Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.