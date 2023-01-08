- 08 Oca 2023 - 09:41

Eski sevgilimle konuştun kavgasında kan aktı: 2 yaralı

İzmit ilçesinde eski sevgilisi ile konuştuğu gerekçesiyle karşı karşıya gelen grup tekme tokat birbirine girdi. Olayın polis tarafından ayrılması sonrası 200 metre ileride karakol karşısındaki parkta karşı karşıya gelen grupların bıçaklı kavgasında 2 kişi yaralandı

Cihat Polat
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Olay 22:30 sıralarında İzmit Karabaş Mahallesi Şahabettin Bilgisu Caddesi'nde bulunan Kent Meydanı'nda meydana geldi. Meydanda arkadaşı ile yürüyen E.Ç. ve E.Ö. yine meydan üzerinde duran bir Y.A. isimli şahıs ve yanındaki arkadaşları ile karşılaştı. E.Ç., eski kız arkadaşı ile görüştüğü gerekçesiyle Y.A. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile taraflar tekme yumruk birbirine girdi. Bu esnada devriye atan yunus ekiplerinin gelmesiyle karşı taraf olay yerinden kaçtı. Üst araması yapılan E.Ç. ve E.Ö. şikayetçi olmamaları üzerine meydandan ayrıldı. Yaklaşık 15 dakika sonra meydanın 200 metre ilerisinde bulunan Saraybahçe karakolunun karşısında bulunan Şehit Fahrettin Mutaf parkında tekrar karşı karşıya gelen grup tekrar kavga etmeye başladı. Kavga esnasında karşı taraftan bir şahıs E.Ç. ve E.Ö.'yü bıçakla yaraladı. Olayın ardından yaralanan 2 genç karakola doğru kaçarken şahıslar ters istikamete kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Polislerin ihbarı üzerine ambulansla 2 yaralı Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.
# Olay, genç, yaralı

08 Oca 2023 - 09:41 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Noamisa - Kent meydanı değil, adeta er meydanı. Her akşam bir olay. Maalesef ilçemizin kalitesi düştü. Sokağa çıkamaz olduk. Bu gelen nesil mi bizi temsil edecek. Yazık çok yazık.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 08 Ocak 10:26

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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