- 08 Oca 2023 - 09:51

Gebze'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Gebze ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Sürücülerden birinin ise alkolü olduğu öğrenildi.

+2
Büyütmek için resme tıklayın

Kaza, Gebze ilçesi D-100 Karayolu Muallim Köy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.A.E idaresindeki 41 AHY 199 plakalı Honda marka otomobil ile M.Ö hakimiyetindeki 34 HT 7438 plakalı Daica marka otomobil çarpıştı. Kazanın şiddetiyle savrulan otomobiller battıçıktı tünelinin duvarına vurarak durabildi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralı sürücü E.A.E’yi ambulansa alarak ilk müdahaleyi yaptı. Sürücünün durumun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle uzun araç kuyrukları oluşurken, yol uzun süre tek şeritten verildi. Kaza yapan otomobillerin çekici yardımıyla kaldırılmasıyla yol normal akışına döndü.
Polis ekiplerince yapılan incelmede sürücü E.A.E’nin alkolü olduğu tespit edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
# Araç, Olay, polis, itfaiye, kaza, sağlık, yaralı, otomobil

08 Oca 2023 - 09:51 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.147.794 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 7 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Tır devrildi, yol kapandı: 1 yaralı mask
Tır devrildi, yol kapandı: 1 yaralı
Gebze'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı mask
Gebze'de iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Eski sevgilimle konuştun kavgasında kan aktı: 2 yaralı mask
Eski sevgilimle konuştun kavgasında kan aktı: 2 yaralı
Oto fareleri yakalandı mask
Oto fareleri yakalandı
Kağıt gibi ezilen kamyonun şoförü hayatını kaybetti mask
Kağıt gibi ezilen kamyonun şoförü hayatını kaybetti
Kamyon kağıt gibi ezildi: 1’i ağır, 2 yaralı mask
Kamyon kağıt gibi ezildi: 1’i ağır, 2 yaralı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL