Tır devrildi, yol kapandı: 1 yaralı

Kaza, D-100 Karayolu İstanbul istikameti Hereke mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.S. idaresindeki 06 BUB 061 plakalı tır, sürücüsünün kontrolü kaybetmesi neticesinde köprü altında devrildi. Tırdan çıkamayan sürücü, diğer sürücüler tarafından araçtan çıkarıldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansa alındı ancak tırın devrilmesi sebebiyle yol tamamen kapandı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan A.S., Ankara istikametine sevk edilen başka bir ambulansa alınarak, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tırın kapattığı İstanbul istikameti ise uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Trafik akışı, Ankara istikametinden her iki yöne kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.