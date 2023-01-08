Zincirleme kaza: 2 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde tır, otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.
Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikameti Dilovası mevkiinde meydana geldi. K.K. idaresindeki 16 ARP 973 plakalı otomobil ile V.C. yönetimindeki 06 CLV 470 plakalı tır çarpıştı. Bu sırada İ.K.'nın sürücülüğünü yaptığı 22 RA 875 plakalı hafif ticari araç da, duramayarak otomobile arkadan çarptı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü İ.K. ile eşi H.K. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı çift, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
08 Oca 2023 - 17:38 - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.