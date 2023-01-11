- 11 Oca 2023 - 09:10

Sağlık çalışanı akrabasını 7 kurşunla öldüren akrabası tutuklandı

İzmit ilçesinde radyoloji teknisyenin 7 kurşunla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan akrabası çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Cihat Polat
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Dün saat 18.30 sıralarında Ayazma Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı'ndaki sitenin otoparkında meydana gelen olayda, radyoloji teknisyeni Hürrem Doğan (31), spor salonuna gitmek için otomobiline doğru yürüdüğü esnada silahlı saldırıya uğramış, 7 kurşunla öldürülmüş, saldırgan ise olay yerinden kaçmıştı. Polis ekiplerinin olay yeri incelemelisinde ise 15 kovan bulunmuştu. Yapılan incelemelerde saldırıyı gerçekleştiren kişinin Hürrem Doğan'ın akrabası İ.Ö. olduğu tespit edildi. Sabah saatlerinde gözaltına alınan İ.Ö., emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İ.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
# polis, Olay

11 Oca 2023 - 09:10 - Asayiş

Muhabir  Cihat Polat

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