Minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
İzmit ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı 15 Temmuz Köprülü Kavşağı altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.H.İ. idaresindeki 41 AGK 450 plakalı minibüs ile N.T. yönetimindeki 41 NT 220 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle sürücüler ile minibüsteki yolcu M.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar M.H.İ, N.T. ve M.D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle her iki araçta hurdaya döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
11 Oca 2023 - 11:45 - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.