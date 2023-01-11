- 11 Oca 2023 - 11:45

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

İzmit ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

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Kaza, Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı 15 Temmuz Köprülü Kavşağı altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.H.İ. idaresindeki 41 AGK 450 plakalı minibüs ile N.T. yönetimindeki 41 NT 220 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle sürücüler ile minibüsteki yolcu M.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüste sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar M.H.İ, N.T. ve M.D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebiyle her iki araçta hurdaya döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
# itfaiye, polis, Olay, kaza, sağlık, otomobil

11 Oca 2023 - 11:45 - Asayiş

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