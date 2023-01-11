Ahşap yakma sanatının birbirinden güzel eserleri bu sergide
Gölcük ilçesinde boya kullanılmadan, tamamen ahşap yakma tekniği kullanılarak yapılan resimlerden oluşan sergi açıldı.
Ahşap yakma sanatı eğitmeni Fatih Şahin'in birbirinden güzel resimlerinden oluşan sergi, Gölcük Belediyesi'nin katkılarıyla, Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi'nde açıldı. Serginin açılışında konuşan Fatih Şahin, "Söyleyecek söz bulamıyorum. İyi ki beni seçtiniz, bana yeni bir yol açtınız. Çok teşekkür ederim. İnşallah eserlerimi beğenirsiniz. Heyecanlıyım" dedi.
Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ise "Ahşap yakma sanatçımız Fatih Şahin'e çok teşekkür ediyorum. Kendisi ilk sergisini burada açtı. Gölcük'ün adının sanat ve kültürle duyurulması adına önemli işler yapılıyor. Tüm personellerimize teşekkür ediyorum" dedi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sergi gezildi. Şahin, eserleri hakkında katılımcılara bilgilendirmelerde bulundu. Açılış sonrasında atölye çalışması da gerçekleştirildi. Fatih Şahin, bu sanatı öğrenmek isteyen katılımcılara eğitim verdi. 14 Ocak'a kadar devam edecek eğitimde Şahin, sanatseverlere ahşap yakma sanatının inceliklerini anlatacak.
Serginin açılışına Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, MHP İlçe Başkanı Derya Çavdar, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nurten Turnalı, TEMAD Gölcük Şubesi Başkanı Bekir Tülü, Muharip Gaziler Derneği Gölcük Şube Başkanı Mehmet Aslan, Engelliler Derneği Başkanı Hasan Bat, STK temsilcileri ve sanatseverler katıldı.
11 Oca 2023 - 13:31 - Kültür-Sanat
Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.203.237 gösterim gerçekleşti.
Eleman Arıyoruz
Çalışma ekibimize katılacak Izgaracı, Garson ve imalat biriminde çalışacak Kasap arıyoruz. Başvuru için: +90 538 953 46 07 Mini Köşk Köfte ve Izgara...
ELEMAN ARANIYOR
ELEMAN ARANIYOR Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere; Deneyimli, Gölcük veya Altınova civarında ikamet eden, MEKANİK BAKIM ONARIM ELEMANI, TOR...
MALİYE ANLAŞMALI MATBAA
- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...05304622294
HURDA GAZETE SATILIR
Hurda (eski gazete) gazete satılır. Kilo fiyatı : 12 TL0262 323 39 17
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.