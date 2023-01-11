- 11 Oca 2023 - 13:31

Ahşap yakma sanatının birbirinden güzel eserleri bu sergide

Gölcük ilçesinde boya kullanılmadan, tamamen ahşap yakma tekniği kullanılarak yapılan resimlerden oluşan sergi açıldı.

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Ahşap yakma sanatı eğitmeni Fatih Şahin'in birbirinden güzel resimlerinden oluşan sergi, Gölcük Belediyesi'nin katkılarıyla, Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi'nde açıldı. Serginin açılışında konuşan Fatih Şahin, "Söyleyecek söz bulamıyorum. İyi ki beni seçtiniz, bana yeni bir yol açtınız. Çok teşekkür ederim. İnşallah eserlerimi beğenirsiniz. Heyecanlıyım" dedi.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ise "Ahşap yakma sanatçımız Fatih Şahin'e çok teşekkür ediyorum. Kendisi ilk sergisini burada açtı. Gölcük'ün adının sanat ve kültürle duyurulması adına önemli işler yapılıyor. Tüm personellerimize teşekkür ediyorum" dedi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sergi gezildi. Şahin, eserleri hakkında katılımcılara bilgilendirmelerde bulundu. Açılış sonrasında atölye çalışması da gerçekleştirildi. Fatih Şahin, bu sanatı öğrenmek isteyen katılımcılara eğitim verdi. 14 Ocak'a kadar devam edecek eğitimde Şahin, sanatseverlere ahşap yakma sanatının inceliklerini anlatacak.

Serginin açılışına Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, MHP İlçe Başkanı Derya Çavdar, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nurten Turnalı, TEMAD Gölcük Şubesi Başkanı Bekir Tülü, Muharip Gaziler Derneği Gölcük Şube Başkanı Mehmet Aslan, Engelliler Derneği Başkanı Hasan Bat, STK temsilcileri ve sanatseverler katıldı.

# eğitim, Kadın

11 Oca 2023 - 13:31 - Kültür-Sanat

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