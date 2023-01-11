- 11 Oca 2023 - 14:48

Oto galeriye silahlı saldırı düzenleyen 2 şüpheli tutuklandı

Başiskele ilçesinde 6 Ocak'ta oto galeriye silahlı saldırı gerçekleştiren ve 2 kişinin yaralanmasına sebep olan 2 şüpheli tutuklandı.

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Körfez Mahallesi D-130 Karayolu'nda bulunan oto galeriye 6 Ocak'ta silahlı saldırı yapılmış, iş yeri sahibi ve yanında bulunan B.D. yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Olaya ilişkin geniş çaplı inceleme başlatan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan şüphelilerin T.A. ile B.B. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, dün operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
# polis

11 Oca 2023 - 14:48 - Asayiş

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