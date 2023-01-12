Karşı şeritten gelen tıra çarptı
Gebze ilçesinde karşı şeritten gelen tıra çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kaza, Gebze ilçesi Tavşanlı Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah A. idaresindeki 57 AAT 687 plakalı otomobil, yağış sonrası kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında karşı şeritten gelen Doğukan Ş. yönetimindeki 41 AID 455 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile savrulan otomobilde bulunan sürücü Emrah A. ile otomobilde yolcu olarak bulunan Emrullah A., araçta sıkışarak yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden çıkarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra ambulanslara alınarak tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza anı kamerada
Öte yandan 2 kişinin yaralandığı kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde otomobilin yağışlı yolda kaydığı ve karşı şeritten gelen tırın arka tarafına çarparak savrulduğu görülüyor.
“Bu yağışlı havalarda biraz daha dikkatli olmak gerekiyor”
Kazayı görüp, yaralıların yardımına koştuklarını söyleyen iş yeri sahibi Yakuphan Karagöz, “İş yerimde oturuyordum, ani bir fren sesi duydum. Kafamı çevirdikten sonra aşağı istikametten gelen tır ile taksi çarpıştı. Yağışlı hava olduğu için biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. Biz de vatandaşlık görevimizi yaptık, durumu hemen 112’ye bildirdik. Kazazede arkadaşlara hemen yardımcı oldular. Çok şükür durumları da çok ağır değilmiş. Bu mevsimde, bu yağışlı havalarda biraz daha dikkatli olmak gerekiyor. 2 yaralı vardı, araçta sıkışan arkadaşları itfaiye çıkardı. Daha sonra ambulansa aldılar. Durumları genel olarak iyiydi. Özellikle böyle virajlı yollarda daha da dikkatli olması gerekiyor sürücülerin. Tek temennimiz kimsenin ölümcül bir kazaya karışmaması” dedi.
12 Oca 2023 - 09:02 - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.