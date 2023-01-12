Yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilendi

Yangın, Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş merkezinin 5. katındaki kullanılmayan dairede henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Daireden çıkan dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri gelmeden yangına müdahale etmek isteyen bir vatandaş, dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen gencin tedavisi, sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.