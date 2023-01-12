Yangına müdahale etmek isterken dumandan etkilendi
Gebze ilçesinde kullanılmayan bir dairede tutulan çöpler yandı. Paniğe sebep olan yangına müdahale etmeye çalışan bir genç dumandan etkilendi.
Yangın, Gebze ilçesi Hacı Halil Mahallesi İsmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan bir iş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş merkezinin 5. katındaki kullanılmayan dairede henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Daireden çıkan dumanları gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. İtfaiye ekipleri gelmeden yangına müdahale etmek isteyen bir vatandaş, dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen gencin tedavisi, sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
12 Oca 2023 - 09:09 - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.