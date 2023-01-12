Ölümün kıyısında ATV'de safari
Sakarya-Kocaeli sınırındaki ormanlık alanda ATV ile gezintiye çıkan genç adam metrelerce yükseklikten yuvarlandı. Sürücünün burnunun dahi kanamadığı o anlar saniye saniye kaydedildi.
Ormanlık alanda ATV araçları ile turlar düzenleyen ekibin üyesi Ömer Demirhan, gezintiye çıktığı sırada ATV'nin kontrolünü kaybetti ve metrelerce yükseklikten yuvarlandı. Genç adam, korunaklı kıyafetleri ve kaskı sayesinde kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı ise ekip üyesi Yunus Emre Asan tarafından saniye saniye kayda alındı. Metrelerce yükseklikten düşen ATV, traktör yardımıyla kurtarıldı.
"Ölümün kıyısından döndü, bize de ders oldu"
Kazayı kayda alan Yunus Emre Asan, ATV ekibi olarak her hafta farklı turlar düzenlediklerini belirterek, "ATV aslında riskli bir spor. Görünenden çok daha büyük riskler oluşturuyor. Ekipmanlar çok önemli. O gün ise Ömer arkadaşımız talihsiz bir olay yaşadı. Kontrolünü kaybetmesiyle, uçurumun kenarından onun yuvarlanışını izlemek zorunda kaldık. Dolaysıyla hepimiz panikledik ama kendisinde bir şey olmadığını gördükten sonra rahatladık. Ölümün kıyısından döndüğü içinde bize bir ders oldu aslında. Olay gerçekleştiğinde hepimiz tepkisiz kaldık bir arkadaşımız hemen yanına müdahale etmeye gitti. Kendisinde bir şeyin olmadığını görünce motoru kurtarma operasyonuna başladık. Bende bütün bu anları kamera kaydına almaya çalıştım" dedi.
"Ömer kardeşimiz çok iyi ve hiçbir sorunu yok"
ATV aracını düştüğü yerden 2 saatte çıkartabildiklerini ifade eden Asan, "İlk önce kendi motorlarımızla denedik ama güçleri yetersiz kaldı. Ardından Orman İşletme Müdürlüğü’nden yardım istedik ve vinçli bir traktör sayesinde motoru kurtardık. Ömer kardeşimiz çok iyi ve hiçbir sorunu yok. Bizim mücadelemiz aslında zorlu yollar. O günkü hava şartlarının da olumsuz olması bizim şartlarımızı oldukça zorlaştırdı ama biz de aslında bundan zevk alıyoruz ve eğlenmeyi seçiyoruz" diye konuştu.
"Ömer'in kaskı olmasa kötü bir kazayla karşı karşıya kalabilirdi"
Adrenalin dolu bu sporda en önemli detayın ekipman oluğunu aktaran Asan, "En önemlisi ekipman. Bir çoğumuzda kask var ama olmayanlarda var. Onları da bu hususta uyarıyoruz. Ömer’in kaskı olmasa çok daha kötü bir kazayla karşı karşıya kalabilirdi. Bu sporda eldiven, kask ve göğüslük kullanılmasını tavsiye ediyorum" şeklinde konuştu.
12 Oca 2023 - 13:18 - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.