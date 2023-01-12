- 12 Oca 2023 - 13:50

Sesler kavga zannedildi, gerçek bambaşka çıktı

Kartepe ilçesinde iki katlı binadan gürültü geldiğini duyan vatandaşlar, kavga olduğunu düşünerek ihbarda bulundu. Adrese gelen ekipler, evde bulunan 2 kişinin uyuşturucu madde kullanımından etkilendiğini tespit etti.

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Olay, İstasyon Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan iki katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki katlı camlı binadan gürültü sesleri duyan vatandaşlar, kavga çıkmış olabileceğini düşünerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerde evde bulunan K.Ş. ve R.Ş. isimli şahısların uyuşturucu madde kullanımından etkilendiğini tespit edildi. Şahıslar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
# Olay, Vatandaşlar, sağlık, polis, Ankara

12 Oca 2023 - 13:50 - Asayiş

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