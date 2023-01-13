Defkar Yapı kalitesi İzmit’e geliyor!
Olbia Garden ile Şehrin Yanı Başında, Gürültüden Uzak Tam Konforlu Yaşam! İnşaat sektöründe kaliteli, nitelikli ve kullanışlı projeleri ile göz dolduran ve kentin güvenilir firmalarından olduğu bilinen Defkar Yapı, akıllı ev sistemleriyle yaptığı Olbia Garden projesi ile hayatınızı değiştirecek.
İnşaat sektöründe kaliteli, nitelikli ve kullanışlı projeleri ile göz dolduran ve kentin güvenilir firmalarından olduğu bilinen Defkar Yapı, şimdilerde İzmit’te yeni projesi ile dikkat çekiyor. Olbia Garden ismi altında kalitesini ve konforunu hissettirmeye devam edecek olan Defkar Yapı yeni projesini İzmit Tüysüzler’de hayata geçirecek. Olbia Garden eğitimden hastaneye, bankadan ulaşıma, tüm şehir merkezi ihtiyaçlarına yakınlıkta bir yaşam sunacak.
KEYİFLİ BİR HAYATA PENCERE AÇACAK
Yüksek yapı kalitesi ve yaşam konforunun iç içe olacağı Olbia Garden, yeni bir başlangıç yapmak için imkan sunacak. Defkar Yapı’nın Olbia Garden içinde sunduğu ayrıcalıklı villalar, müstakil bahçe ve yüzme havuzu ile keyifli bir hayata pencere açacak.
GÖZ DOLDURACAK ÖZELLİKLERE SAHİP
Akıllı ev sistemine sahip olan Olbia Garden evlerinde bireysel alarm ve kapalı devre kamera sistemlerinden oluşan kişiye özel güvenlik kayıtları da yer alacak. 2.80 metre tavan yüksekliği ve ferah yaşam alanları ile 4+1 konseptinde oluşan Olbia Garden, giyinme odaları, ebeveyn banyolu yatak odası, duvarlarda özel dekoratif çıta ve tavan aydınlatmaları ile göz dolduracak özelliklere sahip.
HUZURLU BİR ORTAM SUNACAK
Olbia Garden, tüm villalara ait kendi müstakil girişi, 2 araçlık otoparkı, özel bahçesi ve yüzme havuzu ile tam bir villa anlayışını güvenli site yaşamı içerisinde sunacak. Tatil köyü konforunu da ayağınıza getirecek olan Olbia Garden projesi toplam 13 villadan oluşuyor. Yemek odası ya da kış bahçesi olarak kullanılabilecek kapalı alanlar ve üst katta bulunan 18 metrekarelik teras huzurlu bir ortam sunacak.
KAAN KIZILKAYA; “VİLLA VİZYONU DEĞİŞECEK”
Defkar Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Kızılkaya, “Defkar yapı güvencesi ile Kocaeli’ye önemli bir yatırım yapıyoruz. Villa alanında ilkleri gerçekleştirdiğimiz Olbia Garden projemizde, yeni bir yaşam alanı sunuyoruz. Sadece bir konut değil, insanlara kendi müstakil girişi olduğu aile ortamı sunuyoruz. Ve projemiz tamamen tatil köyü konforunda olacak, Defkar Yapı’nın Olbia Garden içinde sunduğu ayrıcalıklı villalar, keyifli bir hayata pencere açacak” ifadelerini kullandı.
SATIŞ OFİSİ: Umuttepe Tüysüzler Girişi İzmit/Kocaeli
Tel: 0(507) 532 40 85
MERKEZ OFİS: Yenişehir Mahallesi Konak Sokak No:41 İzmit/Kocaeli
Tel: 0(262) 999 46 60 – 0(507) 532 40 85
13 Oca 2023 - 14:34 - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.