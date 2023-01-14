Kefken Limanı’nda çinekop bolluğu yaşanıyor
Karadeniz kıyısında bulunan Kefken Limanı’nda çinekop bolluğu yaşanıyor. Türkiye’nin 81 iline balık gönderen Kefken Limanı’nda geçen yıllara oranla çinekopta artış yaşandı.
Karadeniz’in incisi olarak nitelendirilen çinekop, yeni yılın ilk ayında balıkçıların ve vatandaşların yüzünü güldürdü. Türkiye’nin 81 iline balık gönderen Kocaeli’nin Karadeniz kıyısındaki Kefken Limanı’ndan bol bol çinekop çıkıyor. Balıkçılar, geçen seneye göre çinekopta artış olduğunu belirtirken, fiyatının da uygun olduğunu söyledi. 1 kilo Kefken çinekopunun güncel fiyatının 120 TL olduğu belirtildi. Tezgahlarda çinekopun bu ay bolca yer alması beklenirken, Şubat ayının da verimli geçeceği öngörülüyor.
"Fiyatlar normal, etin yarı fiyatına çinekop alıyorsunuz"
Sezonun iyi gittiğini ve palamuttan sonra çinekopun da bol olduğunu belirten Sefa Mungan, "Her gün buralardayız, büyük bir zevkle yakalanışını izliyoruz. Bu sene palamut zamanı çok boldu ve bol bol palamut yedik. Şimdi de çinekop zamanı. Bu sezon iyi gidiyor. Bunun tutulması, avlanması, ayıklanması kolay değil. Bunlar hep zahmetli işler. Tabii balıkçılar da kazanacaklar. Fiyatlar bence gayet normal. Etin yarı fiyatına çinekop alıyorsunuz" dedi.
"Bu sene çinekop daha bol ve daha uygun"
Kefken’de balıkçılık yapan ve Kefken Su Ürünleri Kooperatifinde görevli olan Oktay Bayrak, "Şu anda çinekop mevsimi. Önceki senelere göre çinekop gayet bol. Bundan önce palamut mevsimi de çok güzel geçti ve uygundu. Halk, bol bol palamut yedi. Palamuttan sonra hamsi başladı. Halkımız bu sefer hamsiye doydu. Şimdi halkımız bol bol çinekop yiyebilir. Fiyatlar gayet güzel. Bu sene çinekop geçen seneye göre daha çok ve fiyatları da uygun. Çinekop; Karadeniz’in incisi, beyaz altını. Türkiye’nin 81 iline de buradan çinekop gidiyor, 81 ilin tamamı Kefken çinekopundan faydalanabiliyor" diye konuştu.
14 Oca 2023 - 09:40 - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.