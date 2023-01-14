Bebek cesedi olduğu düşünülen çukurdan köpek ölüsü çıktı
İzmit ilçesinde, bir çukurda bebek cesedi olabileceği ihbarı üzerine belirtilen adrese giden polis ekipleri, çarşafa sarılmış köpek ölüsüyle karşılaştı.
Alınan bilgiye göre, Alikahya Atatürk Mahallesi Turnaoğlu Caddesi'ndeki mezarlığa gelen ziyaretçiler, tellerin dışında kalan alanda yeni kazılmış küçük bir çukur gördü. Haber verilmesi üzerine yetkililer, çukurda çocuk cesedi olabileceğini düşünerek polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekiplerinin kazdığı çukurdan, çarşafa sarılmış köpek ölüsü çıktı. Polis ekipleri, durumu Büyükşehir Belediyesi yetkililerine bildirdi.
14 Oca 2023 - 15:59 - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
İsmayilmaz - Otopsi yapın para harcayın masraf edin faillerini bulun
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.