- 14 Oca 2023 - 15:59

Bebek cesedi olduğu düşünülen çukurdan köpek ölüsü çıktı

İzmit ilçesinde, bir çukurda bebek cesedi olabileceği ihbarı üzerine belirtilen adrese giden polis ekipleri, çarşafa sarılmış köpek ölüsüyle karşılaştı.

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Alınan bilgiye göre, Alikahya Atatürk Mahallesi Turnaoğlu Caddesi'ndeki mezarlığa gelen ziyaretçiler, tellerin dışında kalan alanda yeni kazılmış küçük bir çukur gördü. Haber verilmesi üzerine yetkililer, çukurda çocuk cesedi olabileceğini düşünerek polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekiplerinin kazdığı çukurdan, çarşafa sarılmış köpek ölüsü çıktı. Polis ekipleri, durumu Büyükşehir Belediyesi yetkililerine bildirdi.
# Olay, polis, Büyükşehir Belediyesi, Atatürk

14 Oca 2023 - 15:59 - Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
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İsmayilmaz - Otopsi yapın para harcayın masraf edin faillerini bulun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 14 Ocak 16:37

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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