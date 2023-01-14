Bebek cesedi olduğu düşünülen çukurdan köpek ölüsü çıktı

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Alınan bilgiye göre, Alikahya Atatürk Mahallesi Turnaoğlu Caddesi'ndeki mezarlığa gelen ziyaretçiler, tellerin dışında kalan alanda yeni kazılmış küçük bir çukur gördü. Haber verilmesi üzerine yetkililer, çukurda çocuk cesedi olabileceğini düşünerek polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekiplerinin kazdığı çukurdan, çarşafa sarılmış köpek ölüsü çıktı. Polis ekipleri, durumu Büyükşehir Belediyesi yetkililerine bildirdi.