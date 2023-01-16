- 16 Oca 2023 - 10:44

O belediyeden taktir edilesi davranış

Körfez ilçesinde hayata geçirilen "mamamatik" isimli otomat, sokak hayvanlarının kuru mama ihtiyacını karşılıyor. Bu otomat sayesinde vatandaşlar da sokak hayvanlarını 1 TL karşılığında kolaylıkla besleyebiliyor.

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Körfez Belediyesi tarafından Tütünçiftlik Sahili'ne sokak hayvanları için mamamatik konuldu. 1 TL ile çalışan otomat, kışın yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının umudu oldu. Mamamatik, belediye ekiplerince düzenli olarak kontrol edilerek, bakım onarımları yapılıyor ve mamalar dolduruluyor. Sahilde yürüyüş yapan duyarlı vatandaşlar da, mamamatiğe 1 TL atarak, sokak hayvanlarının beslenmesini sağlıyor.

"Takdir edilesi bir davranış"
Otomatı çok beğendiğini söyleyen Ogün Duru isimli vatandaş, "Güzel bir farkındalık oluşturulmuş. Hepimiz binalarımızda, evlerimizin önünde hayvan dostlarımıza karşı sorumluluklarımızı yapsak da bazen unutabildiğimiz oluyor. Bu şekilde bize hatırlattığı için ve imkan sağladığı için Körfez Belediyemize gerçekten teşekkür ediyorum. Takdir edilesi bir davranış. İnsanlarımızda bunu güzel, faydalı şekilde kullanıp, dostlarımıza katkıda bulunurlarsa Körfez Belediyemiz amacına ulaşmış olur" dedi.
# Vatandaşlar

16 Oca 2023 - 10:44 - Yaşam

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