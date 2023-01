Karamürsel'deki kazada 11 kişi yaralandı

Kayacık Mahallesi Hüseyin Karadeniz Sokak'ta M.Y. idaresindeki 41 M 8040 plakalı minibüs ile F.A'nın kullandığı 41 M 8038 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada sürücülerden M.Y. ile her iki araçtaki 10 yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, kaza yerine gelen ambulanslarla Karamürsel Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kaza nedeniyle kapanan yol, minibüslerin çekilmesinin ardından yeniden trafiğe açıldı.