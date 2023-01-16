Halk otobüsünde dehşet anları, defalarca yumrukladı
Kocaeli'de durakta fark edilmemesine sinirlenen yolcu, kendisine tatlı dille konuşan şoförü acımazca darp etti. O anlar güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.
Olay İzmit ilçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir yolcu İzmit Orduevi durağında fark edilmeyince, sinirlendi. Cengiz Yeler’in kullandığı özel halk otobüsüne binen ve ismi öğrenilemeyen yolcu, ineceği durağa gelince, sürücüyü aşağıya davet etti. Bu sırada otobüs şoförü durumu anlayarak tatlı bir dille şahsa, 'Kurban olayım canım benim, hadi işine bak' dedi.
Ancak sürücünün tatlı diline aldırış bile etmeyen şahıs, bir ara otobüsten indi. Bu sırada olay yerinde bulunan başka şahıslar, sinirli yolcuyu tutarak, Yeler'i uzaklaştırmak istedi. Sürücü tam hareket ettiği sırada, şahıs otobüse binerek şoföre peş peşe yumruk attı. Defalarca yüzüne yumruk yiyen Cengiz Yeler kanlar içinde kaldı. Olay anı ise otobüsün kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Şoför Cengiz Yeler, hastaneye gidip tedavi olduktan sonra yolcudan şikayetçi oldu.
16 Oca 2023 - 18:02 - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
erol demirbek TÜRK - AL SANA mutlu şehir Kocaeli
İzmitli - Kardeşim kimse durduk yere kimseye vurmaz
Bu çocuk haklı mı haksız mı
Şoför mü haklı haksız mı
Bir video ile anlaşılmaz
Ama Kocaeli da son bir yılda onlarca bu tür olay oldu
Otobüs şoförleri ve taksi şoförlerinin birçoğu piskopat inatçı ve cahil
Trafikte onlrdan ve de tır kamyon şoförlerinden kaçın uzak durun
Emiyet bunları ayda bir pisikolog testine soksun
Kesinlikle her ay bu işi yapanlar pisikologa görünmeli
Olaydan bağımsız yorumumdur
D.130 tasiyicilari - Hadi Mustafa kurt ve Mehmet Yaşar vede Ahmet utas eğer biraz yüreğiniz varsa bu şahsı yatagindan alırsınız.
Hakan - Bu sürücünün çocuğu yada yakını bu saldırganı yarın tapuda sokarlarsa şaşırmamm
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.