Anasayfa/

Video Galeri /

/ 16 Oca 2023 - 18:02

Halk otobüsünde dehşet anları, defalarca yumrukladı

Kocaeli'de durakta fark edilmemesine sinirlenen yolcu, kendisine tatlı dille konuşan şoförü acımazca darp etti. O anlar güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.