- 16 Oca 2023 - 18:02

Halk otobüsünde dehşet anları, defalarca yumrukladı

Kocaeli'de durakta fark edilmemesine sinirlenen yolcu, kendisine tatlı dille konuşan şoförü acımazca darp etti. O anlar güvenlik kamerası tarafından an be an kaydedildi.

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Olay İzmit ilçesi Gültepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir yolcu İzmit Orduevi durağında fark edilmeyince, sinirlendi. Cengiz Yeler’in kullandığı özel halk otobüsüne binen ve ismi öğrenilemeyen yolcu, ineceği durağa gelince, sürücüyü aşağıya davet etti. Bu sırada otobüs şoförü durumu anlayarak tatlı bir dille şahsa, 'Kurban olayım canım benim, hadi işine bak' dedi.

Ancak sürücünün tatlı diline aldırış bile etmeyen şahıs, bir ara otobüsten indi. Bu sırada olay yerinde bulunan başka şahıslar, sinirli yolcuyu tutarak, Yeler'i uzaklaştırmak istedi. Sürücü tam hareket ettiği sırada, şahıs otobüse binerek şoföre peş peşe yumruk attı. Defalarca yüzüne yumruk yiyen Cengiz Yeler kanlar içinde kaldı. Olay anı ise otobüsün kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Şoför Cengiz Yeler, hastaneye gidip tedavi olduktan sonra yolcudan şikayetçi oldu.
# Olay

16 Oca 2023 - 18:02 - Asayiş

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(4)
03

İzmitli - Kardeşim kimse durduk yere kimseye vurmaz

Bu çocuk haklı mı haksız mı

Şoför mü haklı haksız mı

Bir video ile anlaşılmaz

Ama Kocaeli da son bir yılda onlarca bu tür olay oldu

Otobüs şoförleri ve taksi şoförlerinin birçoğu piskopat inatçı ve cahil

Trafikte onlrdan ve de tır kamyon şoförlerinden kaçın uzak durun

Emiyet bunları ayda bir pisikolog testine soksun

Kesinlikle her ay bu işi yapanlar pisikologa görünmeli

Olaydan bağımsız yorumumdur

Yanıtla . 0Beğen . 1Beğenme 16 Ocak 21:35
02

D.130 tasiyicilari - Hadi Mustafa kurt ve Mehmet Yaşar vede Ahmet utas eğer biraz yüreğiniz varsa bu şahsı yatagindan alırsınız.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Ocak 21:22
01

Hakan - Bu sürücünün çocuğu yada yakını bu saldırganı yarın tapuda sokarlarsa şaşırmamm

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Ocak 21:12
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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