Kızını öldürüp video çeken damadından şikayetçi olmadı

Korkunç cinayetin ardından hazırlanan iddianamede tasarlayarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanan cani koca bugün hakim karşısına çıktı. Sanık duruşmada eşinin kendini öz amcası ve Oğuz diye biriyle aldattığını söylerken elindeki bıçağı Birgül Göksu’nun bıçağı boğazına götürerek kendi kestiğini söyledi. Diğer yandan Birgül Göksu’nun babası kızının katilinden şikayetçi olmadı.

Gölcük Değirmendere Yalı Mahallesi’nde meydana gelen cinayet olayı Yakup Göksu’nun Değirmendere Polis Merkezi’nde giderek eşi Birgül Göksu’yu öldürdüğünü itiraf etmesiyle ortaya çıktı. Olay yerine giden emniyet güçleri bıçak darbeleriyle hayatını kaybeden Birgül Göksu’nun cansız bedeni ile karşılaştı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Yakup Göksu Kocaeli Adliyesi 5. Ağır Ceza Mahkesi’nde hakim karşısına çıktı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTENDİ

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede maktul Birgül Göksu’nun Oğuz adlı şahısla ilişki yaşadığının anlaşıldığı ifade edildi. İddianamede Yakup Göksu’nun bu ilişki sebebiyle Birgül Göksu’yu öldürmeye karar verdiği, olay günü Oğuz adlı şahsın cinayet zanlısı Yakup Göksu’yu arayarak eşine sahip çıkmasını söylemesi üzerine eşini öldürme kararını gerçekleştirdiği belirtildi. Şüphelinin eylemini gerçekleştirmeye koşulsuz olarak karar vermesi, aradan geçen süreye rağmen belirlemiş olduğu kurgu dahilinde eylemini icra etmesi nedeniyle eylemini tasarlayarak gerçekleştirdiğinin anlaşıldığı yer aldı. Bu kapsamda şüpheli Yakup Göksu’nun tasarlayarak eşe karşı kasten öldürme suçunu işlediğinden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması iddianamede istendi. İddianamede Yakup Göksu hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasının takdirinin mahkemeye bırakıldığı da belirtildi.

“UYGUNSUZ MESAJLAR GÖRDÜM”

Birgül Göksu cinayetinde açılan kamu davasında tutuklu sanık Yakup Göksu mahkemede eşinin kendisini aldattığını ifade ettikten sonra “Beni öz amcasıyla E.K. ve Oğuz diye biriyle aldattı. Olaydan 2 ay önce elinde benden gizli 2. bir telefonunu yakaladım. Uygunsuz mesajları gördüm. Amcası A. koyduğum bana bunu nasıl yaparsın. Ben senin her ay faturalarını ödüyorum” yazıyordu.

“ÇOK AŞIKTIM”

Bu olayın ardından eşim evi terk etti. E.T. diye bir arkadaşında kalmış, sonrasında kadın sığınma evinde bir gün kaldıktan sonra beni aradı. Eve geri dönmek istediğini söyledi. Ben de çok aşıktım ve çocuklarım yalnız kaldığı için kabul ettim. Affettim kurana el basıp yemin etti.” dedi.

“YA KARINA SAHİP ÇIK YA DA KARINI BOŞA”

Olayın ardından evinden taşındığını ifade eden Yakup Göksu “Olaydan bir hafta önce işe geç kaldım. Sabah evin zili çaldı. Eşim kimsenin olmadığını söylemesi üzerine balkona çıkıp baktığımda Oğuz’un kaçtığını gördüm. O gün içime tekrar şüphe düştü ama bir şey demedim. Olay günü atölyede iken Oğuz Beni aradı. Oğuz bana “Karın beni arayıp duruyor. Ya karına sahip çık ya da karını boşa” dedi.

KEŞKE KENDİNİ ATSAYDI

Sinirle atölyeden çıktığını belirten Yakup Göksu “Yolda eşimi aradım evde olduğunu söyledi. Eve gittiğimde evde yoktu. Yaklaşık 1 saat bekledim ve çocuklarla birlikte geldi. Hastane işleri için “Çocukları anneme bırakıp hastaneye gidelim” dedim. Çocukları anneme bırakıp eve geri döndük. Beni aldatıyorsun, beni sevmiyorsan boşa dedim. Oğuz’un mesajlarını gösterince kendini camdan atmaya çalıştı. Ben de tuttum, Keşke kendini atsaydı.” Şeklinde konuştu.

KADININ KARDEŞİ “KANI SANA HELALDİR”DEMİŞ

İşle ilgili olarak yanında çakıyı çıkardığını belirten sanık “Çakıyı görünce “öldürmek istiyorsan öldür” dedi. Sonra çakıyı tutup boğazına dayadı ve boğazı kesildi. Kendimi tutamadım gerisini hatırlamıyorum. Ben cezaevinde aylardır yas tutuyorum. Kayınbiraderim “Önceki olayda tekrarı olursa kanı sana helaldir” demişti. Ben de kanlı bıçağı çekip ona atmak isterken yanlışlıkla WhatsApp durumuma attım. Öldürmek isteseydim ilk olayda öldürürdüm. Onu yok ederdim, denize atardım. İfadelerini kullandı.

KIZININ KATİLİ DAMADINDAN ŞİKAYETÇİ OLMADI

Sanık’ın ardından Birgül Göksu’nun babası M.K. “İlk evi terk ettiğinde boşanmalarını istemediğimi söyledim. Açtığı davayı geri çekti. Olay günü damadım beni arayıp ne yapıyorsun nerdesin diyip telefonu kapattı. Ardından kızımı aradım ulaşamadım. Damadımın paylaştığı videoyu gördüm. Bu olayın ardından kardeşim E.K. ile görüşmeyi kestim” diyen baba kızını öldüren damadından şikayetçi olmadı.

“BAŞKALARI İLE GÖRÜŞTÜĞÜNÜ BİLİYORUM”

Evi terk ettiğinde evinde kaldığı E.T. tanık olarak mahkemede dinlendi. Yemin ettikten sonra E.T.”Olaydan 1 yıl önce tanıştık. Başkaları ile görüştüğünü biliyorum. Eşiyle tartışmıştı, bana geldi. Bende 15 gün kaldı. Ardından daha fazla kalamayacağını söyledim karakola gitti ve ardından sığınma evine geçti.” Dedi.

TELEFON KAYITLARI İNCELENECEK

Davada sanık avukatının talebi üzerine amca E.K. ve Oğuz isimli şahısların gelecek duruşma da dinlenmesi ve telefon dijital kayıtlarının incelenmesi talebi mahkeme tarafından kabul edilirken dava ileri bir tarihe ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 21 Temmuz 2022 tarihinde Değirmendere Yalı Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 4. katında meydana geldi. İddiaya göre, Birgül Göksu (28) ve eşi Yakup Göksu(28) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Birgül Göksu, kocası Yakup Göksu tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından zanlı polis merkezine giderek teslim olurken Yakup Göksu’nun eli kanlı şekilde çektiği videoda, "Borçlarımı ödemeye başladım" dediği öğrenildi.