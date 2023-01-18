TEM’de 9 araçlı zincirleme kaza
TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde 3’ü tır toplam 9 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ortalık savaş alanına döndü. Bir araç 2 tırın arasında kalarak adeta kağıt gibi ezilirken araçta bulunan bir kişi yaralandı, diğer 3 kişinin burnu bile kanamadı. Hurdaya dönen otomobildeki kişilerin ise cenazeden döndükleri öğrenildi.
Kaza, TEM Otoyolu Kocaeli geçişi Maşukiye mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametinde yavaşlayan trafik sebebiyle duramayan 9 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. 3’ü tır toplam 9 aracın karıştığı kazada ortalık adeta savaş alanına döndü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerce trafik kontrol altına alındı. Kazada iki tırın arasında kalarak kağıt gibi ezilen araçta bulunan 1 kişi yaralanırken, 3 yolcu burunları bile kanamadan kurtuldu.
Kardeşinin cenazesinden dönerken kazaya karıştı
Kazada hurdaya dönen otomobilden yara almadan kurtulan Nuran Öztürk, “ Sakarya’da kardeşimin cenazesine gelmiştik, Sivas’a doğru dönüş yolundaydım. Tır bize arkadan çarptı. Kız kardeşim yaralandı” dedi. Bölgede oluşan trafik kontrollü şekilde sağlandı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
18 Oca 2023 - 09:00 - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.