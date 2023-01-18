Gaz pedalı takılan otomobil tıra çarpıp çay bahçesine uçtu: 3 yaralı
Gebze ilçesinde gaz pedalı takılı kalan otomobil, önce park halindeki tıra çaptı ardından çay bahçesinin odunluğuna uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Gebze ilçesi Pelitli Mahalle Tavşantepe Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cafer K. idaresindeki 06 S 8825 plakalı Tofaş marka otomobil, cadde üzerinden aşağıya doğru inerken gaz pedalının takılması sonrasında ilk olarak Atatürk Caddesi üzerinde park halindeki 34 JY 951 plakalı un yüklü tıra çarptı. Daha sonra sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, çay bahçesinin odunluğuna uçtu. Kazanın şiddetiyle otomobilin sürücüsü Cafer K. ile, otomobilde yolcu olarak bulunan Oğuzhan Y. ve Barış K. yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri ve vatandaşlar araçta sıkışan yaralıları kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin yoğun çalışmalarının ardından üzeri açılan araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ardından ambulanslara alınarak tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.
"Otomobil çok hızlı geliyordu"
Kazayı görünce hemen yaralıların yardımına koştuklarını söyleyen Seyfettin Babayiğit, “Otomobil çok hızlı geliyordu. Gelir gelmez tıra vurdu, buraya uçtu. Ağaca vursa kurtuluşları yoktu. Arabanın üstünü söktük, yaralıları çıkarttık. 3 yaralı var. Çok hızlıydı. Gaz pedalı takılmış, hakimiyeti sağlayamamış, vurmuş. Sonra bu tarafa uçtu. Biz hemen ambulansa, jandarmaya haber verdik. Yaralıları araçtan çıkardık” dedi.
18 Oca 2023 - 09:05 - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.