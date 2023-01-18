Kumaş yüklü kamyonda yangın çıktı
Kartepe ilçesinde seyir halinde olan kumaş yüklü kamyonda yangın çıktı.
Yangın, Kartepe ilçesi TEM Otoyolu Ankara istikameti Ataevler Sarımeşe mevkiinde seyir halinde olan araçta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ş. yönetimindeki 40 LC 495 BMC marka kamyonun balatasında yangın çıktı. Durumu fark eden kamyon sürücüsü A.Ş. hemen yol kenarında durdu. Alevlerin kamyona sarmasıyla A.Ş. itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan kumaş yüklü kamyona müdahale ederek söndürdü. Kumaş yüklü kamyonun İstanbul’dan Batman’a seyir halinde olduğu öğrenildi. Kamyonda bulunan bazı kumaşlarda yanarak zarar gördü. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
18 Oca 2023 - 09:17 - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.