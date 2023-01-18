İşte Süper Lig kariyerli yıldız

Yasin Öztekin, 19 Mart 1987, Dortmund doğumlu sol açık mevkiinde görev yapan Türk millî futbolcu, 1. Lig takımlarından Göztepe'de forma giyiyor.

YASİN ÖZTEKİN KİMDİR?

Aslen Kırşehirli bir ailenin Dortmund'da dünyaya gelen beş çocuğundan üçüncüsü olan Yasin'in futbolla tanışması çok geç olmadı. Almanya'da görmeye alışkın olduğumuz, dört-beş yaşındaki çocukların futbol altyapı eğitimi için bölge takımlarında forma giyme alışkanlığı Öztekin ailesinin üç erkek çocuğu için geçerli oluyordu. Yasin, iki abisiyle birlikte, babasının antrenörlük yaptığı Alemannia Scharnhorst takımı altyapısında 4-5 yaşlarında futbolun temel eğitimlerini aldı. Sarı-mavi renkli amatör kulüpte iki yıl boyunca minikler kategorisinde forma giydikten sonra, davet edildiği il ve bölge karmalarında gösterdiği performansla Almanya'nın en iyi altyapı sistemine sahip Borussia Dortmund antrenörlerinin dikkatini çekti. Öztekin futbola başladıktan sadece iki yıl sonra, ülkenin en büyük kulüplerinden birisinin yolunu tutuyordu. 1996 yılında Borussia Dortmund ile amatör lisans sözleşmesi imzalayan Yasin, tam 10 yıl boyunca sarı-siyahlı takımın altyapısında çeşitli kademelerde forma giydi.

Borussia Dortmund

2006-2007

2006-07 sezonundan itibaren Borussia Dortmund II ile Regioga Nord'da forma giymeye başladı. İlk 7 hafta idmanlara çıkan Öztekin, hocası Theo Schneider tarafından süre alamasa da, Ahmet Cebe, Mehmet Akgün'ün de içinde bulunduğu takımda ilk maçına 16 Eylül 2006 günü Fortuna Düsseldorf maçının son 25 dakikasında Christian Eggert'in yerine girerek çıktı.Bu maç ile birlikte takımın değişilmezi olan Öztekin, ilk asistini 24 Şubat 2007 tarihinde Holstein Kiel maçında Denis Omerbegovic'e yaptı.Ligin 29.haftasında ise Dynamo Dresden maçında ilk golünü attı.Schneider'in takımında sezon boyunca 21 maça çıktı 1 gol attı - 4 asist yaptı ve toplam 1.144 dk süre aldı.

2007-08

2007-08 sezonunda da Mehmet Akgün ile takımın değişilmezi olan Öztekin, Schneider'in takımında ilk maçına ilk hafta SV Babelsberg 03 maçında 28 Temmuz 2007 günü çıktı.[4] O sezonda da takımın değişilmezi olan Yasin, ilk asistini 11.haftada Magdeburg maçında Christopher Nöthe'ye yaptı. O sezon ilk 15 haftada da süre alan Öztekin, 17,18,19,20 ve 21 haftalarda sakatlığı nedeniyle süre alamadı. 22.haftada Union Berlin maçında sahalara dönen Öztekin, bu maçta bir de gol attı. Sezon boyunca 29 maçta görev alan Öztekin, 1 gol - 1 asist performansıyla oynadı.

2008-09

2007/8 sezonunda gösterdiği performans ise onu Dortmund'un ikinci takımına taşımaya yetti. Yasin, antrenörlerinin raporları doğrultusunda 2008/9 sezonunda A2 takıma yükseldi ve kariyerinin basamak atlamasını da bu sezonda gerçekleştirdi. Dortmund'un ikinci takımı olarak kabul edilen PAF takımla RL-West'te mücadele eden Yasin, sezon sonunda takımıyla beraber şampiyonluk sevinci yaşadı. Ortasahanın solunda oynamasına karşın takımının en önemli hücum silahı olmayı başaran genç oyuncu forma giydiği 30 maçta 10 gol, 11 asist gibi dominant bir istatistik ortaya koydu ve antrenörlerinin raporları doğrultusunda A takım antrenmanlarına çıktı. 2008-09 sezonunda ikinci sezonda gösterdiği başarılı performans ile teknik direktör Jürgen Klopp'un dikkatini çekti ve A takıma yükseldi. 28 Ocak 2009'da Werder Bremen'e 2-1 yenilerek elendikleri kupa maçında 84. dakikada oyuna girerek ilk kez bir resmi maçta takımının formasını giydi. 3 gün sonra ise, 30 Ocak 2009 tarihinde Bundesliga'nın 18. hafta karşılaşmasında Bayer 04 Leverkusen karşısında dakikalar 70'i gösterdiğinde U15 takımdan beri birlikte oynadığı takım arkadaşı Nuri Şahin'in yerine oyuna dahil oluyordu. Yasin her ne kadar ilerleyen haftalarda oynanan Energie Cottbus, Schalke 04, Hoffenheim, Hannover 96 ve Hertha Berlin karşılaşmalarında 18 kişilik maç kadrosunda yer bulsa da, Kloop ona forma şansı vermedi. Sezon sonunda ise Dortmund ekibi gurbetçi oyuncu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sonraki sezonlarda ise zaman zaman A takımla çalışsa da maçlara çıkamadı. Zaman zaman hazırlık maçlarında forma giyen Öztekin, Dortmund'un Real Madrid'e 5-0 yenildiği hazırlık maçında da forma giydi.

2009-10

2009-10 sezonu öncesinde A takımla birlikte kampa giden ve rotasyonun bir parçası olan Yasin Öztekin, sezona A takım kadrosunda başladı. Sezon başı hazırlık maçlarında dikkat çeken Öztekin, amatör lig takımlarından ASC 09 Dortmund’a karşı oynadığı hazırlık maçında savunma oyuncusu olmamasına rağmen 2 gol attı ve 2 golün de asistini yaparak dikkat çekti.[5] İlk hafta oynanan Köln karşılaşmasında ilk 18 kişilik kadroda olmasına karşın süre şansı bulamadı. Devam eden dönemde Dortmund-II takımıyla beraber 3. Lig'de boy gösteren 1987 doğumlu ortasaha oyuncusu, burada 10 hafta boyunca düzenli olarak forma şansı buldu ve Kloop tarafından yeniden A takım kadrosuna dahil edildi. Bundesliga'da 12. hafta oynanan SV Werder Bremen karşılaşmasında 18 kişilik maç kadrosunda yer alan Yasin, bir hafta sonra kaval kemiğinden ciddi bir sakatlık geçirdi ve sezonun büyük bir bölümünü sakat geçirdi. 5 aya yakın süren sakatlık sürecinin ardından Dortmund-II takımıyla yeniden forma giymeye başlayan Yasin, sezonun son maçında Duisburg karşılaşmasında ilk 18'de yer almayı başardı. Genç oyuncu için sezonun istatistiği 16 maçta 2 gol - 2 asist olurken, Bundesliga'da süre şansı bulamadı.

2010-11

2010-11 sezonunda ise Dortmund'un A takım kadrosunda yer bulamayan Yasin, 2010-11 sezonu öncesinde İngiliz ekibi Leeds United tarafından denenmeye alınsa ve 4-1 biten bir hazırlık maçında 1 gol atıp 2 asist yapsa da transfer gerçekleşmedi.[6][7] Daha sonra ise sakatlık dönüşü kendisini toparlaması amacıyla Dortmund-II takımına gönderildi. Gurbetçi oyuncu sezonun ilk yarısında RL-West organizasyonunda mücadele ederken, 14 karşılaşmada forma giydi ve 3 gol - 3 asist performansıyla mücadele etti. Sezon ortasında ise Yasin, kariyerini yeniden şekillendirecek bir karara imza attı ve Türkiye'nin yolunu tuttu.

Gençlerbirliği

2010-11

Yasin Öztekin, 5 Ocak 2011'de Gençlerbirliği ile 1,5 senelik sözleşme imzalayarak Türkiye'ye geldi. Gençlerbirliği'ne gelmesinde Bundesliga kökenli Alman teknik direktör Ralf Zumdick'in de etkisi olduğunu söyledi. Yasin transferiyle ilgili "Thomas Doll, Borussia Dortmund'da teknik direktörlük yaparken Ralf Zumdick de yardımcısıydı. Beni de oradan tanıyor, altyapıda neler yaptığımı biliyordu. Bu nedenle beni takımda görmek istediğini belirtmiş. Görüşmeler sonunda Gençlerbirliği'nin yolunu tuttum. İyi ki böyle bir seçim yapmışım. Hatta Gençlerbirliği'ne gelmek hayatımın en doğru kararı diyebilirim." açıklamalarında bulundu. Yasin Öztekin'in Gençlerbirliği'ne bonservis ücreti ödenmeden transfer edildiği kendisine de sadece 50 bin Euro peşinat ödendiği açıklandı.12 Ocak 2011'de Türkiye Kupası'nda ilk resmi maçına çıkan Öztekin, Gençlerbirliği'nin 2-1 kazandığı maçta takımının ikinci golünü kaydetti. Süper Lig'de ise ilk maçına Eskişehirspor karşısında çıkarken, Hurşut Meriç ile kanatlarda görev yaptı. Bir sonraki hafta Gaziantepspor maçında ilk lig golünü attı. O sezon 3 tane de asist yapan Öztekin, 33.haftada oynanan Galatasaray maçında yaptığı asist ve gösterdiği performansla yıldızlaşsa da takımının 2-1 mağup olmasını engelleyemedi. Türkiye Kupası'nda 3 gol, 1 asist ile oynayan Öztekin, takımı ile yarıfinale çıksa da İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a mağlup oldu. Süper Lig'de ise 17 maça çıkıp 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

2011-12

2011-12 sezonuna Fuat Çapa yönetiminde başlayan Gençlerbirliği'nde Hurşut Meriç ile birlikte kanatlarda görev yapan Yasin, Soner Aydoğdu ile birlikte Süper Lig'in büyük takımlarından transfer teklifi alsa da kulübünde kaldı. O sezon ilk maçına Samsunspor karşısında çıkan Yasin, ilk golünü 2.haftadaki Kardemir Karabükspor maçında attı. Devre arasında Fenerbahçe'nin listesine girse de transfer gerçekleşmedi. O sezon Süper Lig'de 6 gol atan Yasin, 6 asist yaptı. Türkiye Kupası'nda ise 1 maça çıkıp 1 asist yaptı. O sezon Herve Tum'dan sonra takımının en çok gol atan 2.futbolcusu oldu. Sezon sonunda adı Beşiktaş ile anılsa da bu iddialar kulüp tarafından yalanlandı.Yasin Öztekin, 5 Mayıs 2012'de Gaziantepspor'a karşı oynanan Spor Toto Kupası maçının ardından takım otobüsün binmeyerek Ankara'yı terk etti.

Trabzonspor

2012-13

2012-13 sezonu öncesinde adı Beşiktaş ile de anılan Öztekin, Trabzon'a giderek Trabzonspor ile sözleşme imzaladı. Trabzonspor asbaşkanı Şakar transfer sonrasında 25 yaşındaki orta alan oyuncusunu bir süredir takip ettiklerini belirterek, “Yasin'i alarak ilk transferimizi gerçekleştirdik. Kendisi genç ve kaliteli bir oyuncu. Trabzonspor'da başarılı olacağına inanıyoruz. Tüm camiaya hayırlı olsun” ifadelerinde bulundu. Yasin Öztekin, Trabzonspor'la 2015 - 2016 sezonu sonuna kadar sürecek 4 yıllık sözleşmeye imza attı. Bu transfer karşılığında Yasin'e 4 yılda toplam 1 milyon 200 bin euro garanti para ve maç başına 5 bin euro ödeneceği açıklandı. Bordo mavililer Yasin için Gençlerbirliği'ne 500 bin euro bonservis ücreti ödemişti. Şenol Güneş yönetimindeki takımda ilk maçına 23 Ağustos 2012'de Volkan Şen'in yerine Videoton maçında dahil olarak çıktı. O sezon penaltılarla bu takıma elenen Trabzonspor'da ilk lig maçına Elazığspor karşısında çıktı ve sağkanat mevkiinde görev yaptı. 4.hafta oynanan Sivasspor maçında ilk asistini Halil Altıntop'a yapan Öztekin, takımının 1-0 galip gelmesinde pay sahibi oldu. 14.haftaya kadar 13 maçta görev yapan ve 3 asist yapan Yasin, 14.haftada ise eski takımı Gençlerbirliği'ne 0'dan bir gol atmış ve böylelikle Trabzonspor formasıyla ilk golünü eski takımına atmıştır. O sezon bekleneni verememesi nedeniyle Emerson de Conceiçao, Sol Bamba ve Marc Janko ile birlikte Tolunay Kafkas tarafından kadro dışı bırakılsa da ilerleyen günlerde tekrar kadroya alınmıştır. 27.haftada sahalara dönen Öztekin, Antalyaspor müsabakasında bir de gol attı. O sezon Süper Lig'de 26 maçta 3 gol attı, 3 asist yaptı. Türkiye Kupası'nda ise 3 maça çıkan oyuncu 1 gol attı. 1 tanede UEFA Avrupa Ligi maçında görev yaptı. 24 Temmuz 2013 günü ise Kayseri Erciyesspor ile görüşmelere başlandığı Trabzonspor tarafından KAP'a bildirilmiştir.

Kayseri Erciyesspor

22 Temmuz 2013 tarihinde Kayseri Erciyesspor ile 3 yıllık anlaşma sağlamıştır. Transferi sonrasında kulüp basın sözcüsü " Trabzonspor'dan Yasin ile anlaştık. Genç, geleceği olan bir futbolcu. Yetenkli bir oyuncu." ifadelerinde bulundu.

2013-14

2013-14 sezonunda Fuat Çapa'nın takımında Randall Azofeifa, Björn Vleminckx ve Cem Can gibi eski Gençlerbirliği oyuncularından biri olan Öztekin, ilk maçına ligin ilk haftasında Antalyaspor karşısında çıktı ve sol kanat mevkiinde görev yaptı. Süper Lig'in 2.haftasında Beşiktaş'a karşı 1 gol atan, 1 asist yapan Öztekin, takımının 4-2 kaybetmesine engel olamadı. 12.haftada eski takımı Gençlerbirliği'ne karşı da 1 asist yapan Öztekin, takımının art arda kötü sonçlar almasına engel olamadı. 13.haftada diğer eski takımı Trabzonspor'a karşı da 1 gol attı. İlerleyen günlerde Fuat Çapa'nın yerine Hikmet Karaman getirildi 17.haftada Galatasaray maçında da gol atan Öztekin, 2. yarıda Edinho'nun takıma katılmasıyla performansını arttırdı. Devre arasında adı Galatasaray ile anılsa da kulübünde kaldı. İkinci yarının ilk maçında Antalyaspor'a karşı gol atan Öztekin, sezon boyunca 27 maçta görev yaptı, 6 gol atıp 8 asist yaptı. Kupa'da ise 2 maçta 1 gol, 1 asist ile oynadı. Sezon sonunda Edinho, Pape Diakhate ve Gökhan Değirmenci ile birlikte takımının kümede kalmasında büyük pay sahibi oldu. Süper Lig'in ikinci yarısında gol kralı olan Edinho'nun attığı 11 golün 4 tanesinin asistini yapan isim oldu. Kayseri’de yayınlanan bir spor gazetesinin düzenlediği 9’uncu geleneksel “Kayserimaç 2013 Oscarları” ödül töreninde Erciyessporlu Yasin Öztekin ve Pape Diakhate’ye yılın futbolcusu ödülleri verildi. Hikmet Karaman'a övügler yağdıran Yasin, "Hikmet Karaman benim babam gibi… Yarım sezon çalışmamıza rağmen bana çok katkı sağladı. Zaman zaman tartıştık, zaman zaman üzüldük ama benim mesafe kat etmemde şüphesiz onun katkısını inkar edemem, bende emeği büyük." ifadelerinde bulundu. Yasin aynı zamanda o sezon 82 faul ile Süper Lig'de en çok faul yapılan oyuncu olurken, 66 şut ile kulübünün en çok şut çeken oyuncusu oldu.

Galatasaray

2013-14 sezonu sonunda adı Kasımpaşa SK ile anılan Öztekin'in transferi bu kulüp tarafından yalanlandı. İlerleyen günlerde ise Kayseri Erciyesspor başkanı Ziya Eren bir Televizyon'a yaptığı açıklamada "Yasin takımımızın önemli oyuncularından biri; ancak oyuncu gitmek istedi ve biz de zorluk çıkarmadık. Uzun süren görüşmelerden sonra anlaşmaya vardık. Yasin Galatasaray'a hayırlı olsun" ifadelerinde bulundu.[30] Bu açıklamanın ardından Galatasaray SK KAP'a yaptığı açıklamada Yasin Öztekin ile görüşmelere başlandığını borsaya bildirdi. 8 Ağustos 2014 günü ise 2,5 Milyon Euro bonservis karşılığında Yasin Öztekin ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı borsaya bildirildi.

2014-15

2014-15 sezonunda Galatasaray'a transfer olduktan günler sonra ilk maçına RWS Bruxelles maçında ilk 11'de başlayarak çıkan Yasin, bu maçın 2/3'lük bölümünde süre alırken etkili performansıyla beğeni topladı. Maçı Burak Yılmaz'ın tek golüyle 1-0 kazanan Galatasaray, 25 Ağustos 2014 tarihinde ise Türkiye Süper Kupası finalinde Fenerbahçe ile karşılaştı. Bu maçta Yasin Öztekin ise Olcan Adın ile birlikte ilk 11'de başladı. Yasin böylelikle ilk resmi maçına çıkarken, ilk derbi maçına da çıkmış oldu. İlk yarı da beklentileri karşılayamayan Yasin, 2.yarıda ise yerini Bruma'ya bıraktı. Maçın sonunda ise Galatasaray, 0-0 biten maçta penaltılarda rakibine yenilerek kupayı kaybetti. Yasin Süper Lig'de ilk maçına ise 30 Ağustos 2014 günü Bursaspor karşısında 2.yarı girerek çıktı. Galatasaray maçı 2-0 kazandı. 20 Eylül 2014 tarihinde ise Balıkesirspor maçına ilk 11'de başlayan Yasin, maça Borussia Dortmund takımında da görev yaptığı sağbek mevkiinde başladı. Sahada kaldığı süre boyunca 15 orta açan Yasin, o sezon 1 maçta en çok orta açan isim olsa da takımı 2-0 mağlup oldu. 8 Haziran 2015 tarihinde oynanan Bulgaristan maçında ilk kez Millî takım formasını giymiştir. Adanaspor maçında disiplinsiz davranışı nedeniyle U-21 takımında oynamaya başlamıştır.