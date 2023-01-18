- 18 Oca 2023 - 21:39

Seyir halindeki minibüsün altından alevler yükseldi

Darıca ilçesinde seyir halindeki servis minibüsten alevler çıkmaya başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı tahliye ederken alevler vatandaşların yangın tüpüyle müdahalesi neticesinde söndürüldü.

+3
Büyütmek için resme tıklayın

Olay, Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 P 0701 plakalı Otokar marka minibüsün alt kısmında bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yükselen dumanları fark eden şoför ise minibüsü durdurdu. Ardından yolcular panikle dışarıya çıktı. Çevredeki vatandaşlar yangın tüpüyle, alevlere müdahale ederek yangın büyümeden kısa sürede kontrol altına aldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekipleri, soğutma çalışmaları yaptı. Yangından etkilenen kimsenin olmadığı öğrenildi. Vatandaşların yangın tüpüyle alevlere müdahale etme anları ise anbean kameralara yansıdı. Polis, konuyla ilgili çalışma başlattı.
# Olay, polis, itfaiye, Darıca, Vatandaşlar

18 Oca 2023 - 21:39 İHA Kocaeli- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.234.765 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 7 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Serhat'ı 2.5 yıllığına renklere bağladık mask
Serhat'ı 2.5 yıllığına renklere bağladık
Taksi durağı önünde bıçaklı saldırı mask
Taksi durağı önünde bıçaklı saldırı
Seyir halindeki minibüsün altından alevler yükseldi mask
Seyir halindeki minibüsün altından alevler yükseldi
İşte Süper Lig kariyerli yıldız mask
İşte Süper Lig kariyerli yıldız
Polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü kaza yapınca yakalandı mask
Polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücü kaza yapınca yakalandı
Hafif ticari otomobil ağaçların arasına daldı: 1 yaralı mask
Hafif ticari otomobil ağaçların arasına daldı: 1 yaralı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL