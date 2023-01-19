Taksi durağı önünde bıçaklı saldırı
Kocaeli’de taksi durağı önünde bıçaklı saldırıya uğrayan şahıs yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Olay, İzmit ilçesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı üzerinde bulunan taksi durağı önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.C. bilinmeyen bir sebepten ötürü durak önünde bıçaklı saldırıya uğradı. M.C., aldığı bıçak darbesiyle yere yığılırken saldırıyı gerçekleştiren şahıs olay yerinden uzaklaştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahsa ilk müdahalesi ambulansta yapılırken ardından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis, saldırıyı gerçekleştiren şahıs ya da şahısları yakalamak için çalışma başlattı.
19 Oca 2023 - 08:52 - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.