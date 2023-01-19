Serhat'ı 2.5 yıllığına renklere bağladık
Buxton FC Takımı’ndan, yeşil siyahlı renklere bağlanan Serhat Taşdemir, Brunga Tesisleri’nde düzenlenen imza töreniyle resmen Kocaelisporlu oldu. Taşdemir 1 yılı opsiyon olmak üzere, 2.5 yıllığına renklere bağlandı.
SERHAT TAŞDEMİR KİMDİR?
Serhat Doğukan Taşdemir (21 Temmuz 2000 doğumlu), Ulusal Lig Kuzey tarafı Buxton için hücum orta saha oyuncusu olarak oynayan profesyonel bir futbolcu . İngiltere'de doğdu, gençlik düzeyinde Azerbaycan'ı temsil etti.
KARİYERİ
AFC Fylde
Taşdemir, Blackburn Rovers'tan ayrıldıktan sonra 15 yaşında AFC Fylde'ye imza attı. İlk takımına ilk çıkışını Lancashire FA Challenge Trophy'de AFC Darwen'e karşı sadece 16 yaşında yaptı ve ilk yarıda hat trick yaptı. Bunun ardından Taşdemir, Ulusal Lig'deki ilk maçına Eylül 2017'de 17 yaşında Bromley karşısında çıkt. Yedek kulübesinden çıktıktan sadece 14 dakika sonra gol attı.
Peterborough United
1 Temmuz 2019'da EFL League One tarafı Peterborough United , Taşdemir ile altı rakamlı açıklanmayan bir ücret karşılığında 3 yıllık bir anlaşma imzaladı.Taşdemir , 13 Ağustos 2019'da Oxford United ile EFL Cup maçında ilk maçına çıktı ve dört gün sonra Ipswich Town karşısında ligdeki ilk maçına çıktı . Peterborough adına ilk golünü 8 Aralık 2020'de West Ham United U21'lere karşı EFL Trophy beraberliğinde attı.
1 Şubat 2021'de kiralık olarak Oldham Athletic'e geçti.
11 Mayıs 2021'de Peterborough tarafından transfer için uygun hale getirildi. Taşdemir , Temmuz 2021'de Barnet'e sezonluk kiralık olarak katıldı. Arılar için 23 maçta üç gol attı. Taşdemir, 2021–22 sezonunun sonunda Posh tarafından serbest bırakıldı.
2022–23 sezonu için Buxton ile sözleşme imzaladı.
MİLLİ TAKIM
Ocak 2019'da Azerbaycan U19 takımına çağrılan Taşdemir, ilk maçına Krasnodar Bölgesi'ne karşı oynanan hazırlık maçında bir golle çıktı. Taşdemir , İrlanda Cumhuriyeti ve Romanya'ya karşı başlayıp Rusya'ya karşı yedek kulübesinden çıkarak üç UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası ön eleme maçında yer aldı.
19 Oca 2023 - 09:04 - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.