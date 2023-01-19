Serhat'ı 2.5 yıllığına renklere bağladık

SERHAT TAŞDEMİR KİMDİR?

Serhat Doğukan Taşdemir (21 Temmuz 2000 doğumlu), Ulusal Lig Kuzey tarafı Buxton için hücum orta saha oyuncusu olarak oynayan profesyonel bir futbolcu . İngiltere'de doğdu, gençlik düzeyinde Azerbaycan'ı temsil etti.

KARİYERİ

AFC Fylde

Taşdemir, Blackburn Rovers'tan ayrıldıktan sonra 15 yaşında AFC Fylde'ye imza attı. İlk takımına ilk çıkışını Lancashire FA Challenge Trophy'de AFC Darwen'e karşı sadece 16 yaşında yaptı ve ilk yarıda hat trick yaptı. Bunun ardından Taşdemir, Ulusal Lig'deki ilk maçına Eylül 2017'de 17 yaşında Bromley karşısında çıkt. Yedek kulübesinden çıktıktan sadece 14 dakika sonra gol attı.

Peterborough United

1 Temmuz 2019'da EFL League One tarafı Peterborough United , Taşdemir ile altı rakamlı açıklanmayan bir ücret karşılığında 3 yıllık bir anlaşma imzaladı.Taşdemir , 13 Ağustos 2019'da Oxford United ile EFL Cup maçında ilk maçına çıktı ve dört gün sonra Ipswich Town karşısında ligdeki ilk maçına çıktı . Peterborough adına ilk golünü 8 Aralık 2020'de West Ham United U21'lere karşı EFL Trophy beraberliğinde attı.

1 Şubat 2021'de kiralık olarak Oldham Athletic'e geçti.

11 Mayıs 2021'de Peterborough tarafından transfer için uygun hale getirildi. Taşdemir , Temmuz 2021'de Barnet'e sezonluk kiralık olarak katıldı. Arılar için 23 maçta üç gol attı. Taşdemir, 2021–22 sezonunun sonunda Posh tarafından serbest bırakıldı.

2022–23 sezonu için Buxton ile sözleşme imzaladı.

MİLLİ TAKIM

Ocak 2019'da Azerbaycan U19 takımına çağrılan Taşdemir, ilk maçına Krasnodar Bölgesi'ne karşı oynanan hazırlık maçında bir golle çıktı. Taşdemir , İrlanda Cumhuriyeti ve Romanya'ya karşı başlayıp Rusya'ya karşı yedek kulübesinden çıkarak üç UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası ön eleme maçında yer aldı.