Ticari taksi ile tramvay çarpıştı: 3 yaralı
Kocaeli’de ticari taksi ile tramvayın çarpışması neticesinde taksi şoförü ve yolcu olarak takside bulunan 2 kardeş yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi’nde Alemdar Caddesi ile Şahabettin Bilgisu Caddesi’nin kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, 41 T 0356 plakalı ticari taksi, tramvayın geçtiği yola geldiği esnada, yanması gereken kırmızı ışık sinyalizasyon arızası sebebiyle yanmadı. Bunun üzerine yola çıkan taksiye, tramvay çarptı. Çarpışma neticesinde taksi sürücüsü Enes B. ile yolcu olarak taksiye binen Zeynep K. ve Ayşegül K. isimli 2 kardeş yaralandı. Tramvayda ise maddi hasar meydana geldi. Kazanın bildirilmesiyle bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazadan sonra ortaya çıkan gaz kokusundan dolayı, itfaiye ekipleri ticari taksiye köpükle müdahalede bulundu.
Kaza sonrası tramvay seferlerinde bir süreliğine aksaklık yaşanırken, kazalı taksinin çekilmesinin ardından tramvay yoluna devam etti. Tramvay trafiği yeniden normale döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
19 Oca 2023 - 09:17 - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.