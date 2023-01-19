- 19 Oca 2023 - 09:17

Ticari taksi ile tramvay çarpıştı: 3 yaralı

Kocaeli’de ticari taksi ile tramvayın çarpışması neticesinde taksi şoförü ve yolcu olarak takside bulunan 2 kardeş yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi’nde Alemdar Caddesi ile Şahabettin Bilgisu Caddesi’nin kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, 41 T 0356 plakalı ticari taksi, tramvayın geçtiği yola geldiği esnada, yanması gereken kırmızı ışık sinyalizasyon arızası sebebiyle yanmadı. Bunun üzerine yola çıkan taksiye, tramvay çarptı. Çarpışma neticesinde taksi sürücüsü Enes B. ile yolcu olarak taksiye binen Zeynep K. ve Ayşegül K. isimli 2 kardeş yaralandı. Tramvayda ise maddi hasar meydana geldi. Kazanın bildirilmesiyle bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kazadan sonra ortaya çıkan gaz kokusundan dolayı, itfaiye ekipleri ticari taksiye köpükle müdahalede bulundu.
Kaza sonrası tramvay seferlerinde bir süreliğine aksaklık yaşanırken, kazalı taksinin çekilmesinin ardından tramvay yoluna devam etti. Tramvay trafiği yeniden normale döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
# itfaiye, polis, sağlık, kaza

19 Oca 2023 - 09:17 - Asayiş

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