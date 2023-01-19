Kocaelili vatandaşlar için heyecanlı bekleyiş

TOKİ kura çekilişleri yurt genelinde düzenlenmeye devam ediyor. Yeni etabın başlamasıyla sıra İzmit Kocaeli'ne geldi. 18 ve 21 Ocak tarihleri arasında ise TOKİ konutları çekiliş ile hak sahiplerini bulacak. Vatandaşlar ise bugün Kocaeli İzmit Sekabanlı-Sepetçi konutları ve Derince Sopalı için Atatürk Spor Salonunda çekiliş heyecanını yaşadı. Binlerce vatandaşın merakla beklediği kura sonuçları başvuran kişilere e devlet sitesi üzerinden de bilgilendirilecek. Toplamda 44 bin 92 kişinin başvurduğu çekilişte 2 bin 515 kişinin hak sahibi olacak. 2 bin 255 kişi İzmit’te mülk sahibi olacakken Derince’de 260 kişi mülk sahibi olacak.

“ÇOK UMUTLUYUZ”

İzmit Sekabanlı konutlarına başvuran emekli Yılmaz Gam, “Çok umutluyuz inşallah bir evim olacak. Heyecanlıyız. Emekliyim bir evim olsa her şey daha güzel olacak” dedi.

“BİR EVİMİZİN OLMASI HAYALİMİZ”

Derince Sopalı konutlarına başvuran ev hanımı Nazife Arslan, “Oğlumun üzerinden başvurduk. İnşallah bize de çıkacak. Bir evimizin olması hep hayalimiz” dedi.