Kocaelili vatandaşlar için heyecanlı bekleyiş
Türkiye’nin her yerinden milyonlarca vatandaşın başvurduğu TOKİ Konutlarının Kocaeli çekilişi bugün Atatürk Spor Salonunda binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi.
TOKİ kura çekilişleri yurt genelinde düzenlenmeye devam ediyor. Yeni etabın başlamasıyla sıra İzmit Kocaeli'ne geldi. 18 ve 21 Ocak tarihleri arasında ise TOKİ konutları çekiliş ile hak sahiplerini bulacak. Vatandaşlar ise bugün Kocaeli İzmit Sekabanlı-Sepetçi konutları ve Derince Sopalı için Atatürk Spor Salonunda çekiliş heyecanını yaşadı. Binlerce vatandaşın merakla beklediği kura sonuçları başvuran kişilere e devlet sitesi üzerinden de bilgilendirilecek. Toplamda 44 bin 92 kişinin başvurduğu çekilişte 2 bin 515 kişinin hak sahibi olacak. 2 bin 255 kişi İzmit’te mülk sahibi olacakken Derince’de 260 kişi mülk sahibi olacak.
“ÇOK UMUTLUYUZ”
İzmit Sekabanlı konutlarına başvuran emekli Yılmaz Gam, “Çok umutluyuz inşallah bir evim olacak. Heyecanlıyız. Emekliyim bir evim olsa her şey daha güzel olacak” dedi.
“BİR EVİMİZİN OLMASI HAYALİMİZ”
Derince Sopalı konutlarına başvuran ev hanımı Nazife Arslan, “Oğlumun üzerinden başvurduk. İnşallah bize de çıkacak. Bir evimizin olması hep hayalimiz” dedi.
19 Oca 2023 - 13:07 - Gündem
Muhabir Dilara Polat
Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.234.765 gösterim gerçekleşti.
ELEMAN ARANIYOR
ELEMAN ARANIYOR Şirketimiz bünyesinde çalıştırılmak üzere; Deneyimli, Gölcük veya Altınova civarında ikamet eden, MEKANİK BAKIM ONARIM ELEMANI, TOR...
MALİYE ANLAŞMALI MATBAA
- FATURA - İRSALİYELİ FATURA - SEVK İRSALİYESİ - GİDER PUSULASI - SERBEST MESLEK MAKBUZU - PERAKENDE SATIŞ FİŞİ - ADİSYON - GÜNLÜK MÜŞTERİ Lİ...05304622294
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Hakan - İzmi sepetçi-sekbanlı projesi kazanan isimler ne zaman yayınlanacak
erol demirbek TÜRK - ATATÜRK ü bu işlere karıştırmamak lazım.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.