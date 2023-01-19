- 19 Oca 2023 - 13:21

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 30 milyon 232 bin TL ceza

İzmit Körfezi'ni kirleten ST. Kıtts Nevıs bandıralı petrol gemisine 30 milyon 232 bin 716 TL para cezası kesildi

Cihat Polat
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İzmit Körfezinde yapılan rutin denetimler esnasında bugün ST. Kıtts Nevıs bandıralı petrol gemisinin, gemiye nakliye sırasında taşma sonucu denizi kirlettiği tespit edildi. İsminin Atamaca olduğu öğrenilen tanker cinsi 25 bin 287 groston kapasiteli gemiye idari para cezası kesildi. ST. Kıtts Nevıs petrol gemisine kesilen ceza ise 30 milyon 232 bin 716 Türk Lirası oldu.

19 Oca 2023 - 13:21 - Ekonomi

Muhabir  Cihat Polat

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