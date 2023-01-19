- 19 Oca 2023 - 15:06

Liseli kızların, şok cihazlı kavgası

İzmit ilçesinde liseli kızlar saç saça birbirine girdi. Kavgada bir kız şok cihazı kullanınca, vatandaşlar bile şaşkına döndü.

+2
Büyütmek için resme tıklayın

Olay, dün Kocaeli  Büyükşehir Belediyesi'nin arkasında bulunana otoparkta meydana geldi. İddiaya göre iki liseli kız grubu henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir birine girdi. Yumruk yumruğa kavga eden kızlardan birisi yanında getirdiği şok cihazını, kavga ettiği kızın üzerinde kullandı. Çıkan sesler, kavgayı ayırmak isteyen vatandaşları şaşkına çevirdi. Devreye hemen belediyenin güvenlik görevlileri girerken, birbirlerine ağza alınmayacak küfürler eden grubu güçlükle ayırdı. Şok cihazına güvenlik görevlileri el koydu. Kızlar ise bölgeden ayrıldı.
# Olay, Büyükşehir Belediyesi

19 Oca 2023 - 15:06 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.234.765 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 7 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Liseli kızların, şok cihazlı kavgası mask
Liseli kızların, şok cihazlı kavgası
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 30 milyon 232 bin TL ceza mask
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 30 milyon 232 bin TL ceza
Kocaelili vatandaşlar için heyecanlı bekleyiş mask
Kocaelili vatandaşlar için heyecanlı bekleyiş
Ticari taksi ile tramvay çarpıştı: 3 yaralı mask
Ticari taksi ile tramvay çarpıştı: 3 yaralı
Serhat'ı 2.5 yıllığına renklere bağladık mask
Serhat'ı 2.5 yıllığına renklere bağladık
Taksi durağı önünde bıçaklı saldırı mask
Taksi durağı önünde bıçaklı saldırı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL