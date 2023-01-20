Cumayı kılan Bakan Nebati esnaf ziyaretinde bulundu

Bir dizi ziyaret için bugün kente gelen Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati Fevziye Camii'nde Kocaeli Valisi ile Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve beraberindekilerle Cuma Namazını kıldı. Namazın ardından Bakan Nebati esnaf ziyaretinde bulundu. Bir beyaz eşya dükkanına giren bakan ardından bir restoranda vatandaşlarla sohbet etti. Esnaf ziyaretinin ardından Bakan Nebati MÜSİAD'a geçti.