- 20 Oca 2023 - 17:30

Gebze’de 5 aracın karıştığı kaza: 3 yaralı

Gebze ilçesi D-100 karayolu İstanbul istikametinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Büyütmek için resme tıklayın

Edinilen bilgiye göre kaza 15.30 sıralarında Gebze D-100 karayolu İstanbul istikameti Mobilyacılar Çarşısı mevkiinde meydana geldi. 5 otomobilin karıştığı kazada Yaralanan 3 kişi sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye sevk edildi. Kazaya karışan araçlar çekici ile yoldan çekildi. Kazadan dolayı D-100 İstanbul istikametinde trafikte aksama meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
# sağlık, kaza, polis

20 Oca 2023 - 17:30 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.251.231 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
BEĞEN 29 B
TAKİP ET 7 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Gebze’de 5 aracın karıştığı kaza: 3 yaralı mask
Gebze’de 5 aracın karıştığı kaza: 3 yaralı
Cumayı kılan Bakan Nebati esnaf ziyaretinde bulundu mask
Cumayı kılan Bakan Nebati esnaf ziyaretinde bulundu
Gebze'de iki iş yeri alev alev yandı mask
Gebze'de iki iş yeri alev alev yandı
“Kocaeli’deki durumdan gurur duymaktayız” mask
“Kocaeli’deki durumdan gurur duymaktayız”
O iki ilçeyi kötü kokular sardı mask
O iki ilçeyi kötü kokular sardı
Yere attığı sigara otları tutuşturdu, yüzü ve bacağı yandı mask
Yere attığı sigara otları tutuşturdu, yüzü ve bacağı yandı

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL