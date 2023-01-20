- 20 Oca 2023 - 17:34

Karne günlerinde evleri yanınca, gözyaşlarına hakim olamadılar

Derince ilçesinde yabancı uyruklu ailenin evinde elektrik sobasından dolayı yangın çıktı. Alevler arasında uyanan aile kendilerini dışarı güçlükle attı. 7-8 yaşlarında iki kardeşin karne mutluluğu yerini gözyaşlarına bıraktı.

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Yangın,Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Esentepe Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı bir evin birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu ailenin evinde elektrik sobasından yangın çıktı. O esnada evde bulunan ve uyuyan aile yangını fark edince, 2 çocuğunu da alarak dışarıya çıktı. Çevredeki vatandaşlar ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması neticesinde yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Karne alacak olan 7-8 yaşlarındaki 2 kardeş yanan evlerini görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.
# elektrik, polis, Olay, itfaiye, Vatandaşlar

20 Oca 2023 - 17:34 - Gündem

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