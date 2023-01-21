Alevlere teslim olan kamyon hurdaya döndü
Kuzey Marmara Otoyolu’nda alevlere teslim olan kamyon hurdaya döndü.
Edinilen bilgiye göre yangın, Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikametinde Kocaeli geçişi T2 tünelinde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebeple 34 BGU 35 plakalı kamyon sürücüsü U.G. araçtan çıkan dumanları görünce kamyonu emniyet şeridine çekti. Sürücü 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine İtfaiye ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın kamyonun kabin kısmından kasa kısmına sıçramadan itfaiye tarafından söndürüldü. Yangın sonrası kamyon kullanılamaz hale geldi. Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul İstikameti yaklaşık 1 saat trafiğe kapalı kaldı. Yanan aracın tünelden çekici yardımıyla çekilmesi ile yol tekrar trafiğe açıldı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.
21 Oca 2023 - 08:57 - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.