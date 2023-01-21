Kayganlaşan yolda otomobil ağaca çarpıp 10 metre sürüklendi: 1 yaralı
Kocaeli’de yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde otomobil ağaca çarptıktan sonra 10 metre sürüklendi. Sürücü yaralanırken araç ise kullanılamaz hale geldi.
Kaza, İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden M.B.P. yönetimindeki 41 EM 363 plakalı otomobil ağaca çarptı. Daha sonra araç 10 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahalenin ardından ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.
Araç kullanılamaz hale gelirken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
21 Oca 2023 - 09:03 - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.