- 21 Oca 2023 - 16:09

Kılıçdaroğlu: “Bay Kemal onun yanında olacak”

Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi açılışına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açılış öncesi yaptığı basın açıklamasında, “Haksızlığa hukuksuzluğa karşı beraber, hep birlikte mücadele edeceğiz kim haksızlığa uğradıysa kimse endişe etmesin Bay Kemal onun yanında olacak” diyerek iktidara gönderimde bulundu.

Dilara Polat
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İzmit Belediyesi’nin Belsa Plaza C Blok’ta oluşturduğu Gençlik Sokağı içerisinde bulunan Leyla Atakan Şehir Kütüphanesi bugün saat 14.00’te CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü gazetesi yazarı duayen gazeteci Saygı Öztürk gibi önemli isimlerin de katılımıyla açıldı. Açılış öncesi Belsa Plaza önünde basın açıklaması yapan Kılıçdaroğlu, “Bugün burada hep birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Haksızlığa hukuksuzluğa karşı beraber, hep birlikte mücadele edeceğiz kim haksızlığa uğradıysa kimse endişe etmesin Bay Kemal onun yanında olacak. Bu ülkede on binlerce yoksulun elektriğinin kesildiğini biliyorum, doğal gazın kesildiğini biliyorum, sizlerin oylarıyla kazandığımızda kimseyi yokluğa, yoksulluğa, karanlığa mahkûm etmeyeceğiz.

“BİZ KUVAYI MİLLİYEDEN GELİYORUZ”
Herkes insan onuruna yakışır şekilde yaşayacak, herkesin huzur içinde yaşadığı bir ülke kuracağı. Yolumuz kolay bir yol değil bir sürü engeller var önümüzde. 5’li çeteler uyuşturucu baronları var ama bir santim bile geri adım atmayacağız. Onlar baskılarıyla bizim geri adım atacağımızı sanıyor onlar baskılarıyla bizi yıldıracaklarını sanıyorlar. Biz Kuvayı milliyeden geliyoruz. Herkesi kucaklayacağız. Diyorlar ki belediye başkanlıklarını “CHP’lilere vermeyin”, neden diye soruyorum. Bakın İzmit’te CHP Belediye Başkanı var ve çok güzel iller yapıyor. Kimin hakkını yiyoruz, kime hakkını vermiyoruz. Kütüphaneler bizim için önemli, eğitim bizim için önemli. Bu kütüphanede gençler güzel bir geleceği inşaa edecekler. Düşüncelerin yarıştığı bir yer olacak burası. Okullar, kütüphaneler çok önemli. Bunu sürekli hale getireceğiz” şeklinde konuştu.
# chp, eğitim, İzmit belediyesi

21 Oca 2023 - 16:09 - Siyaset

Muhabir  Dilara Polat

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