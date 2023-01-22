Denizi kirleten gemilere rekor ceza
İzmit Körfezi’ni kirlettiği tespit edilen gemilere 1 hafta içerisinde toplam 57 milyon lira ceza kesildi.
Körfez ilçesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, deniz uçağı ile yapılan denetimler neticesinde Hereke’de Liberya bandıralı Lodestar isimli geminin İzmit Körfezi’ni kirlettiği tespit edildi. Hemen harekete geçen ekipler, gemiye 12 milyon 596 bin 461 lira ceza uyguladı. Denizde uygulamalarını sürekli olarak sürdüren ekipler, kirliliğe sebep olan gemilere 1 hafta boyunca rekor bir ceza uygulamış oldu. Bu çerçevede tespiti yapılan 3 gemiye toplamda 57 milyon 239 bin 42 lira ceza kesilmiş oldu.
22 Oca 2023 - 09:59 - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.