Denizi kirleten gemilere rekor ceza

Körfez ilçesinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, deniz uçağı ile yapılan denetimler neticesinde Hereke’de Liberya bandıralı Lodestar isimli geminin İzmit Körfezi’ni kirlettiği tespit edildi. Hemen harekete geçen ekipler, gemiye 12 milyon 596 bin 461 lira ceza uyguladı. Denizde uygulamalarını sürekli olarak sürdüren ekipler, kirliliğe sebep olan gemilere 1 hafta boyunca rekor bir ceza uygulamış oldu. Bu çerçevede tespiti yapılan 3 gemiye toplamda 57 milyon 239 bin 42 lira ceza kesilmiş oldu.