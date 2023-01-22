- 22 Oca 2023 - 09:59

Denizi kirleten gemilere rekor ceza

İzmit Körfezi’ni kirlettiği tespit edilen gemilere 1 hafta içerisinde toplam 57 milyon lira ceza kesildi.

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Körfez ilçesinde Kocaeli  Büyükşehir Belediyesi ekipleri, deniz uçağı ile yapılan denetimler neticesinde Hereke’de Liberya bandıralı Lodestar isimli geminin İzmit Körfezi’ni kirlettiği tespit edildi. Hemen harekete geçen ekipler, gemiye 12 milyon 596 bin 461 lira ceza uyguladı. Denizde uygulamalarını sürekli olarak sürdüren ekipler, kirliliğe sebep olan gemilere 1 hafta boyunca rekor bir ceza uygulamış oldu. Bu çerçevede tespiti yapılan 3 gemiye toplamda 57 milyon 239 bin 42 lira ceza kesilmiş oldu.
# Büyükşehir Belediyesi, Deniz

22 Oca 2023 - 09:59 - Asayiş

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