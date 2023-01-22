- 22 Oca 2023 - 12:08

Kışın ortasında erik ağacı çiçek açtı, meyve verdi

Başiskele ilçesinde erik ağacı ocak ayının ortasında hem çiçek açtı hem meyve verdi. Komşusunun ağacını budamak için bahçeye gelen ziraat mühendisi, gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Aynı bahçede dut ağaçlarının da meyve vermeye başladığı görüldü.

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Kocaeli'de son haftalarda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ağaçların da dengesini bozdu. Başiskele'de ikamet eden ziraat mühendisi Sedat Acar, komşusunun ağaçlarını budamak ve bakım yapmak için geldiği bahçede şaşırtıcı bir olaya şahit oldu. Erik ağacının hem çiçek açıp hem de meyve verdiğini gören Acar, ağaçların 'mevsimsel aldanma' yaşadığını söyledi.

"Marmara Bölgesi'ndeki meyvecilik için çok büyük bir tehlike"
Ocak ayında ağaçların çiçek açıp meyve vermesinin şaşırtıcı olduğuna dikkat çeken Ziraat Mühendisi Sedat Acar, "Komşumun ricası üzerine meyve ağaçlarının hem bakımı hem budaması için geldim fakat çok şaşırtıcı bir olayla karşılaştım. Şuanda ocak ayının ortası olmasına rağmen havaların iyi gitmesi ile erik ağaçlarının, kiraz ağaçlarının hatta dut ağaçlarının hem çiçek açıp hem de meyve vermesi bana enteresan geldi. Son tahminlere göre, ocak ayının sonuna kadar sıcaklıkların 20 derecenin üzerinde olacağı söyleniyor. Bu da Marmara Bölgesi’ndeki meyvecilik için çok büyük bir tehlike. Eğer havalar böyle giderse özellikle kiraz ağaçları, kayısı ağaçları, armut ağaçları yakın bir zamanda çiçek açacak. Bu da tabi meyveciliği olumsuz yönde etkileyecek" dedi.

"Meyve verimini olumsuz etkileyecektir"
Sedat Acar, ağaçların 'aldanma' yaşadığına dikkat çekerek, "Bu durum meyve ağaçlarının aldanması olarak adlandırılıyor. Yaz gediğini sanıp, çiçek açıyor ve meyve veriyor. Bunun arkasından gelecek ani soğuklar, çiçeklerin ve meyvelerin dökümüne sebep olacak. Bu durum da ağaçların tekrar meyve verimini olumsuz etkileyecektir. Meyvecilik için için büyük bir sıkıntı" diye konuştu.

"Arılarda yanılmaya başlamış"
Erik ağaçlarının şubat ayında da yalancı bahara aldanabileceğini ifade eden Acar, sözlerini şöyle noktaladı:
"Şu an ocak ayının ortasındayız. Erik ağacı çiçek açmış, üstüne üstlük meyve vermiş. Bir ağaç yılda bir sefer meyve verir. Ani soğuklarda bu meyveler yanacaktır ve meyve verimini olumsuz yönde etkileyecektir. Hatta bugün meyve bahçesinde gördüğüm arılarda çalışmaya başlamış. Yani arılarda yanılmaya başlamış. Şu anda çiftçilerimiz üretim periyodunda tohum dikimini de yaptılar. Bunların çimlenmesi de erken olacaktır ve soğuklarda yanma durumu olacaktır" şeklinde konuştu.
# Hava, Başiskele

22 Oca 2023 - 12:08 - Yaşam

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