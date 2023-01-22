İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
İzmit ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, D-100 Karayolu İstanbul istikameti Kandıra Sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fahrettin E. idaresindeki 41 PD 175 plakalı otomobil ile Hakan K. hakimiyetindeki 26 FP 504 plakalı Proton marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobiller savrulurken, 41 PD 175 plakalı otomobilde bulunan B.K, F.E, A.E ve T.K yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayı anlatan sürücü Fahrettin E., "Diğer otomobil çok hızlı geliyordu. Sanırım sürücünün yüzüne güneş vurmuş. Kızım, torunum, dayımın kızı yaralandı" dedi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
22 Oca 2023 - 12:26 - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.