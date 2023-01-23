Park halindeki otomobil alev topuna döndü
Kocaeli’de otomobil park halindeyken alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın, gece saatlerinde Başiskele ilçesi Atakent Mahallesi Tuna Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.T.’ye ait 34 PD 7657 plakalı Citröen marka otomobil park halindeyken alevlere teslim oldu. Otomobilin yandığının görülmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri yapmış olduğu müdahaleyle araçtaki yangını kısa sürede söndürdü.
Öte yandan, aynı otomobilin 1 ay önce kurşunlandığı iddia edilirken yangınla ilgili çalışma başlatan polisler, kundaklanma ihtimali üzerine de incelemelerde bulunuyor.
23 Oca 2023 - 14:00 - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.