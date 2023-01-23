- 23 Oca 2023 - 14:00

Park halindeki otomobil alev topuna döndü

Kocaeli’de otomobil park halindeyken alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

+1
Büyütmek için resme tıklayın

Yangın, gece saatlerinde Başiskele ilçesi Atakent Mahallesi Tuna Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.T.’ye ait 34 PD 7657 plakalı Citröen marka otomobil park halindeyken alevlere teslim oldu. Otomobilin yandığının görülmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri yapmış olduğu müdahaleyle araçtaki yangını kısa sürede söndürdü.
Öte yandan, aynı otomobilin 1 ay önce kurşunlandığı iddia edilirken yangınla ilgili çalışma başlatan polisler, kundaklanma ihtimali üzerine de incelemelerde bulunuyor.
# polis, itfaiye, otomobil, Başiskele

23 Oca 2023 - 14:00 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.245.352 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
BEĞEN 29 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Park halindeki otomobil alev topuna döndü mask
Park halindeki otomobil alev topuna döndü
Telefondan konum bulma yöntemiyle pizzacıya gitmek istedi, ormanlık alanda kayboldu mask
Telefondan konum bulma yöntemiyle pizzacıya gitmek istedi, ormanlık alanda kayboldu
Doğal gaz patlamasının yaşandığı o anlar güvenlik kamerasında mask
Doğal gaz patlamasının yaşandığı o anlar güvenlik kamerasında
İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı mask
İki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Kışın ortasında erik ağacı çiçek açtı, meyve verdi mask
Kışın ortasında erik ağacı çiçek açtı, meyve verdi
Denizi kirleten gemilere rekor ceza mask
Denizi kirleten gemilere rekor ceza

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL