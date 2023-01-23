Suyun basıncını ölçüyor, Turcorn olmak için sırada bekliyor

Endüstriyel ölçüm ekipmanları üreten Enelsan’ın Genel Müdürü Muhammed Gökgöl, 5 yıl içinde milyar dolar değerlemeye ulaşacaklarının sözünü verdi. Bakan Varank ise işletmenin Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı'ndan (TEYDEB) 7 proje tamamladığını ve 3 projesinin ise sürdüğünü belirtti.

Hidrostatik basınç transmitteri

Bakan Varank’a ziyaretinde Kocaeli Gebze İMES OSB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tokkan eşlik etti. Enelsan Genel Müdürü Gökgöl, yürüttükleri faaliyetler hakkında Bakan Varank’a bilgi verdi. Üretimini gerçekleştirdikleri hidrostatik basınç transmitterini tanıtan Genel Müdür Gökgöl, “Bir metre su sütunu, yaklaşık 100 milibara denk geliyor. Bu cihazı kuyunun içerisine daldırdığınızda 300-500 metreye kadar ulaşabiliyor. Yeraltındaki suyun seviyesini ölçebiliyor. Bunu Türkiye’de ilk üreten firmayız. Suyun tuzluluk oranını ölçen modelimiz de var” dedi.,

30 milyar dolarlık pazar

Gökgöl, üretimin yaptıkları ürünlerin 30 milyar doların üzerinde bir pazarı bulunduğunu ifade ederek “Şu an en yakın rakibimizin yıllık cirosu 1 milyar dolar. Bundan pay almak için çok şansımız var” dedi.

1 milyar dolar değerlemeye ulaşacak

Gökgöl, Bakan Varank’a Turcorn (değeri 1 Milyar Amerikan Dolarını aşan özel şirket) olma sözü vererek “20 Ocak 2023 tarihinden itibaren 20 Ocak 2028 tarihine kadar bu şirket, milyar dolarlık bir şirket değerlemesi noktasına gelecek” ifadelerini kullandı. TÜBİTAK TEYDEB ile 7 proje gerçekleştirdiklerini 3 ayrı projeyi de TEYDEB ile birlikte yürütmekte olduklarını söyleyen Gökgöl, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yatırım teşviklerinden de yararlandıklarını söyledi. Gökgöl ayrıca su seviyesi ölçüm cihazları, yeraltındaki suyun seviyesini ölçen hidrostatik basınç transmiteri, türbin tip su sayaçları, petrol sayaçları ve su hatlarındaki basıncı ölçen elektromanyetik hidrometre gibi cihazlar ürettiklerinin bilgisini verdi.

Ziyarete ilişkin bir değerlendirmede bulunan Bakan Varank şunları söyledi:

“Sosyal medyadan beni davet eden bir arkadaşımızın iş yerine geldik. Tanımadan geldim. Burada öğreniyorum ki şimdiye kadar 7 TÜBİTAK TEYDEB projesi tamamlamış. 3 tanesi devam ediyor. Sıfırdan kurulmuş, ölçüm cihazları yapan ama ölçüm cihazlarının sadece mekanik kısmını değil elektronik ve katma değerli kısmını da yapan kendileri geliştirmiş üretim yapan bir arkadaşımızı ziyaret ediyoruz. ‘2023’ten 5 yıl sonra bu firma, milyar dolar değerlemeye ulaşacak’ diyor. Çünkü ürettiği cihazlar hem kaliteli aynı zamanda fiyat rekabeti anlamında en iyi fiyatı verebilen cihazlar. Her zaman söylüyoruz katma değerli üretim bizim için önemli olan ve katma değerli üretimle Türkiye’yi kalkındırmak için gayret gösteriyoruz. Enelsan gibi firmalar da aslında güzel birer örnek. Sıfırdan kurulup böyle yüksek teknolojili ürünler tasarlayıp üretip ihracat yapmaya başlamış, ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Biz de tabii bakanlık olarak hangi desteklerimiz varsa firmalarımıza elimizden gelen katkıyı sağlamaya çalışıyoruz”

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın Baykar ile ilgili yaptığı açıklamalara istinaden Bakan Varank, “Söylenenlerin aslı astarı yok” diyerek açıklamalarda bulundu. Varank, konuya ilişkin şu sözleri kaydetti:

“Zaman zaman gündemde tartışmalar var. Bir partinin genel başkanı, yakın zamanda Baykar ile ilgili çok çirkin ifadeler kullandı. ‘Biz, Baykar’a dokunacağız. Devletin bütün imkanları bu firmaya aktarılıyor.’ dedi. Bunların aslı, astarı yok. Bakın ben bu firmaya sosyal medyadan bana yaptığı davetle geldim. 7 TEYDEB projesi yapmış, 3 tanesi devam ediyor. Hiçbir bilgim yok. Biz firmaların siyasi görüşlerine göre desteklerimizi vermiyoruz. Firmalar ortaya koydukları projelerle bize başvuruyorlar. Bağımsız değerlendiriciler bu projeleri değerlendirip desteklerini ona göre veriyorlar. Burada güzel bir örnek var desteklerimizden faydalanmış ama Baykar firmasının bizden aldığı bir destek de yok. Bütün Ar-Ge çalışmalarını da kendi kaynaklarıyla yapmış bir firma. Onun için biz böyle siyasi dedikodularla ülkemize bakmıyoruz. Bizim gündemimiz belli: yatırım, üretim, istihdam, ihracat.”

Türkak akreditasyonlu

Bakan Varank, Enelsan’ın ürettiği ve geliştirdiği ürünlerin ülke ihracatına katkılar sağladığını vurgulayarak, “Enelsan Endüstriyel Elektronik Sanayi, İMES OSB’de faaliyetler yürütüyor. 2022 yılında 445 Bin Dolar ihracat yapan işletmede, 85 kişi çalışıyor. Türkiye'deki tek elektromanyetik debimetre üreticisi olan Enelsan, fark basınç transmitterini de üreten ilk firma özelliğini taşıyor. Firmada, bir kalibrasyon laboratuvarı bulunuyor. Avrupa’da ilk 5 içinde yer alan laboratuvar, 1000 metreküp/saate kadar TÜRKAK akreditasyonlu ve 10 bin m3/saate kadar izlenebilirlik sertifikasına sahip belge düzenleyebiliyor. Enelsan ayrıca, yerli ürün tasarımı, geliştirilmesi, test süreçleri ve üretimini kendi imkanlarıyla gerçekleştirebiliyor” ifadelerini kullandı.