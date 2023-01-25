İnşaat kazısında Bizans dönemine ait yapı kalıntısı bulundu

Kayacık Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda inşaat alanında temel için kazı yapıldığı sırada tarihi eser kalıntılarına ulaşılması üzerine Kocaeli Müze Müdürlüğü yetkililerine bilgi verildi. Bölgeye gelen yetkililer, çalışmaların durdurulduğu alanda inceleme yaptı. İlk belirlemelere göre, yaklaşık 3 metre genişliğinde 2 bölmeli yapının Bizans döneminden kaldığı tahmin ediliyor.