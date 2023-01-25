Kamyon ile kamyonet çarpıştı
Kartepe ilçesinde kamyon ile kamyonetin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle araçta sıkışan kamyonet sürücüsü ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
Kaza, Sarımeşe Mahallesi Suadiye Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A. idaresindeki 16 AFE 252 plakalı kapalı kasa kamyonet ile E.D. idaresindeki 41 B 0444 plakalı kamyon kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet sürücüsü F.A. araçta sıkıştı. Kamyonette yolcu olarak bulunan Y.G.'de yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ilk olarak sürücü koltuğunun yanındaki kapıyı açmak için çalıştı. Kapının açılmasının ardında sürücü sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralanan F.A. ile Y.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
25 Oca 2023 - 11:50 - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.