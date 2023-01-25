- 25 Oca 2023 - 11:50

Kamyon ile kamyonet çarpıştı

Kartepe ilçesinde kamyon ile kamyonetin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın şiddetiyle araçta sıkışan kamyonet sürücüsü ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

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Kaza, Sarımeşe Mahallesi Suadiye Caddesi üzerindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A. idaresindeki 16 AFE 252 plakalı kapalı kasa kamyonet ile E.D. idaresindeki 41 B 0444 plakalı kamyon kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kamyonet sürücüsü F.A. araçta sıkıştı. Kamyonette yolcu olarak bulunan Y.G.'de yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ilk olarak sürücü koltuğunun yanındaki kapıyı açmak için çalıştı. Kapının açılmasının ardında sürücü sıkıştığı yerden çıkarıldı. Yaralanan F.A. ile Y.G., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
# itfaiye, polis, sağlık, kaza

25 Oca 2023 - 11:50 - Asayiş

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